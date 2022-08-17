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【食物安全】英國德文郡中德文區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:19 2022/08/17

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英國德文郡中德文區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（17日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指英國德文郡中德文區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首6個月從英國進口約880公噸冰鮮和冷藏禽肉及約16萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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食用安全 H5N1 禽流感 食安中心 政府統計處 英國

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