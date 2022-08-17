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【企圖窺淫】涉海關大樓女更衣室圖偷拍女同事　助理文書判160小時服務令

社會 15:26 2022/08/17

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涉海關大樓女更衣室圖偷拍女同事，助理文書判160小時服務令。（資料圖片）

33歲海關男助理文書主任涉在海關總部大樓健身室內的女更衣室，企圖偷拍女同事洗澡，被對方發現落荒而逃。涉案助理文書主任早前於東區裁判法院承認企圖窺淫罪，今（17日）被判160小時社會服務令。裁判官判刑後提醒被告，勿以為社會服務令是「做義工」或「佗佗佻佻」，若感化官對其表現不滿意，被告或會被重召法庭，改為判處即時監禁。

被告黃嘉興（33歲，助理文書主任），早前承認企圖窺淫罪。控罪指，被告於2021年10月29日，在北角海關總部大樓10樓女更衣室內，企圖暗中觀察或拍攝個人X。

代表律師求情時指，早前替被告索取的背景及社會服務令報告均有正面評價。代表律師又指，被告事後獲得家人支持，同時亦對事主抱有歉意，對事件感到後悔。由於被告不欲重犯，事後已尋求心理輔導，代表律師相信輔導對被告有幫助，被告於還押期間亦已得到教訓。

裁判官最終判處被告160小時社會服務令，並提醒被告勿以為社會服務令是「做義工」或「佗佗佻佻」。裁判官提醒被告須完成指派的工作，不能遲到早退，若感化官對其表現不滿意，被告可能會被重新帶上法庭，改為判處即時監禁。

案情指，被告與X同於海關總部大樓工作。案發當日下午4時許，X在10樓健身室運動後到女更衣室洗澡，卻驚見淋浴間上方有人舉起1部黑色手機，隨即大叫及衝出更衣室，惟未發現偷拍者，遂報警求助。

警方翻查大樓閉路電視片段，發現案發時只有被告向女更衣室方向步行，並在約1分鐘後匆忙地折返。被告隨後被捕，在警誡下稱X做運動時很吸引，出於好奇及好色下尾隨對方進入女更衣室，但舉機時被X發現及尖叫，他便落荒而逃，沒有拍下照片。警方檢驗電話時亦沒有發現相片。

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記者：梁錦麟

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