【第五波疫情】今日新增5,757宗確診個案　另錄4宗離世個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，連續多天破4,000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

今日新增5,757宗確診個案，包括5,563宗本地個案、194宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

【17:35】

劉家獻指，新冠病人住院日數平均為7至8日，包括幼童及長者。但長者住院日數則較長，因其需要更多時間康復及清理病毒，而長者接種針數不足，清理病毒能力不足，故往往要10至14日才能出院。

【17:20】

有關長者接種3針情況，歐家榮稱據科學委會員建議，60歲或以上長者要接種4針才足夠，即使已感染都要接種3針。他指現時60至69歲接種3針百分比是7成，和整體接種率有差距，而80歲以上長者僅44%，強調很多長者仍未有足夠保護。

【17:15】

劉家獻指，現有105位病人轉往私院，其中16名新冠病人在中大醫院接受治療。他指當局一般會選擇進入康復7期病人，不需要急性治療病人轉院。有病人反映不願轉院，他強調經評估轉院的病人不需額外付款，只需付於公院接受治療的費用，他呼籲病人配合安排。

【17:08】

劉家獻指，第三階段病床調動料會提供2,500至5,000張病位予新冠病人。他強調病床調動不能一夕之間完成調動，現正做計劃準備。

【17:05】

歐家榮表示，過去一段時間，疫情慢慢上升，雖過去數星期上升趨勢似乎放緩，但長期來看整體個案數字仍攀升，預料未來一段時間數字會維持在這個水平，或再會上升。而他指出，BA.5比例持續上升，社區傳播或會有所增加。他稱政府現採用科學方法精準抗疫，望不用收緊社交距離措施，委員會會定期審視情況，檢視有否需要調整政策。

【17:00】

瑪嘉烈醫院27個月男童曾一度危殆，昨日已轉為穩定，不用呼吸機呼吸，現已離開兒童深切治療部，回到普通病房，病毒基因分析為BA.2。

至於屯門醫院5歲9個月大女童情況仍危殆，於深切治療部留醫。

【16:55】

劉家獻表示，由7月頭開始，至7月中至近2星期更急升。他擔心社區感染人數增加，長者受感染機會更大,因長者不少沒有打齊3針，遲服藥及求醫死亡率或會增加。他稱當局正處於第2階段調動病床計劃，到升至每日300入院人數，便會啟動第3階段。具體計劃主要是將非緊急服務作調動，如將預約手術、內窺鏡延遲，以增加人手服務新冠病人。

他呼籲，如60歲以上長者感染能早呈報、早服藥，可減低入院需要。如病人能上載資到衞生防護中心，醫管局會致電長者，詢問有否不適及預約看醫生。但有長者因種種原因不接聽電話，故他呼籲60歲或以上長者，如上報感染，有電話的話要接聽，亦呼籲家人幫忙，有需要多探訪獨居老人，給予支援。

【16:50】

歐家榮指，關注到長者個案數字有所增加，在8月1日至14日，有15,443宗個案涉60歲以上長者，佔同期個案24.5%。確診長者大多涉居住於社區，院舍僅佔小部分。與6月初時比較，當時60歲以上長者佔整體約18%。他續指，60歲以上長者如無打針，感染病死率為8.63%，即每12個60歲以上長者感染，便有1人死亡。如打3針，病死率是0.13%，有60倍差距。

詳情即看：【下一頁】

【16:47】

今日學校呈報74宗個案，來自48間學校，有4間學校部分班別需要停課。詳情即看：【下一頁】

香港青年協會鄭堅固幼稚園K2A班

欣研幼稚園

維多利亞（何文田）國際幼兒園K1班

American International School (Primary Branch)幼稚園

【16:45】

新增4間院舍出現確診個案，涉及3間安老院舍，涉9名院友及2名職員；以及1間殘疾院舍，涉1名院友：

翡翠長者之家，全院需要撤離

翡翠長者之家共7名院友及2名員工染疫。院舍有5層樓，共有88名院友及41名員工。最初個案是1名登記護士，本身無徵狀，已打4針，主要負責派藥及個人護理，8月15日經強檢確診，8月14日最後上班。昨陸續有長者及員工陽性。護士工作樓層包括1樓及2樓，有可能是源頭，亦不排除院舍有隱形個案。

另有一名護理員確診，無徵狀已打3針，會接觸院友及派飯，於2、4、5樓工作。

【16:43】

歐家榮指，據病毒基因抽樣分析，有24.5%是BA.4或5，相信當中絕大部分為BA.5，而BA.2.12.1則佔7至8%。

【16:40】

劉家獻表示，社區確診持續增加，當中4分1確診個案是60歲以上長者。以今日數字為例，現有1,875人留醫，當中1,501人是60歲以上長者，留醫的有8成是長者，而在危殆及嚴重病人有65人，當中53人是長者。

【16:30】

劉家獻公布4宗死亡個案，涉及2男2女，年齡介乎52至96歲，當中3人未打針。詳情即看：【下一頁】

52歲女病人，沒有接種疫苗，有肝癌擴散至淋巴，8月3日因肚脹、黃疸求醫到急症室求醫，核酸檢測陽性，其後入院治療及處理肝癌引致的肚脹。11日轉往靈實醫院，延至昨日不治。

69歲男病人，已打2針，曾做器官移植，有淋巴癌要接受化療。8月8日到威爾斯親王醫院求醫，收入病房開抗新冠病毒藥，惜其淋巴癌轉差離世。

89歲男病人，有前列腺癌，7月23日到天水圍醫院急症室，有發燒、痰、全身無力，快測陽性，收入病房，昨離世。

96歲女病人，有高血壓等長期病患，有不能呼吸、發燒、痰等，15日到威爾斯親王醫院急症室求醫，肺有花的情況，情況持續轉差，留醫至16日不治。

劉家獻指，一名離世癌症病人沒有接種新冠疫苗，反映或有人認為身體差不應打疫苗，他強調這個想法是錯的，因他們抵抗力差才更要打疫苗。

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記者：黃穎津