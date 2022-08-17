【港區國安法】47人初選案不設陪審團審理　陳國基：一定是最恰當安排

▲ 政務司司長陳國基。（陳靜儀攝）

47名參與民主派初選人士涉違《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件已進入交付高等法院處理程序。據了解，律政司司長早前已向部份被告發信，指示案件毋須在設有陪審團情況下審理。政務司司長陳國基今（17日）表示，「一定是最好的安排、最恰當的安排」。

曾任國安委秘書長陳國基今出席立法會前廳交流會後，被問及民主派初選案不設陪審團是否恰當？他回應說：「這件案件已進入司法程序，我不方便再評論，但我認為一定是最好的安排、最恰當的安排。」

47名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。案件已於西九龍裁判法院進入交付高院處理程序，並押後至明日再提訊。

根據《港區國安法》第46條，對高等法院原訟法庭進行的就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序，律政司長可基於保護國家秘密，案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由發出證書，指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。凡律政司長發出上述證書，高等法院原訟法庭應當在沒有陪審團的情況下進行審理，並由三名法官組成審判庭處理。

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記者：陳葆琳