  • 28°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 16:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】47人初選案不設陪審團審理　陳國基：一定是最恰當安排

政治 15:37 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

政務司司長陳國基。（陳靜儀攝）

47名參與民主派初選人士涉違《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件已進入交付高等法院處理程序。據了解，律政司司長早前已向部份被告發信，指示案件毋須在設有陪審團情況下審理。政務司司長陳國基今（17日）表示，「一定是最好的安排、最恰當的安排」。

曾任國安委秘書長陳國基今出席立法會前廳交流會後，被問及民主派初選案不設陪審團是否恰當？他回應說：「這件案件已進入司法程序，我不方便再評論，但我認為一定是最好的安排、最恰當的安排。」

47名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。案件已於西九龍裁判法院進入交付高院處理程序，並押後至明日再提訊。

根據《港區國安法》第46條，對高等法院原訟法庭進行的就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序，律政司長可基於保護國家秘密，案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由發出證書，指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。凡律政司長發出上述證書，高等法院原訟法庭應當在沒有陪審團的情況下進行審理，並由三名法官組成審判庭處理。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【前廳交流會】第二次前廳交流會下周三舉行　討論「政府打擊衞生黑點計劃」
20:58 2022/08/12
【前廳交流會】第二次前廳交流會下周三舉行　討論「政府打擊衞生黑點計劃」
【前廳交流會】立法會今舉行第二次前廳交流會　陳國基：政府並無停止與內地商討通關
今日 13:48
【前廳交流會】立法會今舉行第二次前廳交流會　陳國基：政府並無停止與內地商討通關
【前廳交流會】政府不排除包專機讓學生回內地報到上學　積極與內地政府及港澳辦溝通
今日 15:26
【前廳交流會】政府不排除包專機讓學生回內地報到上學　積極與內地政府及港澳辦溝通

你可能感興趣

【前廳交流會】第二次前廳交流會下周三舉行　討論「政府打擊衞生黑點計劃」
20:58 2022/08/12
【前廳交流會】第二次前廳交流會下周三舉行　討論「政府打擊衞生黑點計劃」
【前廳交流會】立法會今舉行第二次前廳交流會　陳國基：政府並無停止與內地商討通關
今日 13:48
【前廳交流會】立法會今舉行第二次前廳交流會　陳國基：政府並無停止與內地商討通關
【前廳交流會】政府不排除包專機讓學生回內地報到上學　積極與內地政府及港澳辦溝通
今日 15:26
【前廳交流會】政府不排除包專機讓學生回內地報到上學　積極與內地政府及港澳辦溝通
陳國基 港區國安法 國安法 政務司 律政司 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【行山意外】西貢有男子疑行山墮崖昏迷　直升機送院搶救後不治
14:55 2022/08/16
【行山意外】西貢有男子疑行山墮崖昏迷　直升機送院搶救後不治