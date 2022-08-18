【胃酸倒流】胃酸倒流火燒心不適　營養師教2招緩解胃酸倒流

▲ 胃酸倒流火燒心不適，營養師分享飲食選擇預防貼士。

現代人工作壓力大、作息不正常，經常出現火燒心、喉嚨異物感等情況。台灣有營養師指出，有機會是胃酸倒流引起，若然出現不適，可透過喝溫水，或站直的方式緩解。

台灣營養師張宜婷於Facebook專頁解釋，當胃酸或食物逆行而上至食道、咽喉、口腔或呼吸道等位置，造成不適感受，便稱為「胃食道逆流（又稱胃酸倒流）」。

她指，胃酸溢出造成咳嗽、胸悶、火燒心等，但胃酸倒流並非因為胃酸過多，而是與「賁門鬆弛」、「腹壓過高」、「食道敏感」三大主因有關。

成因

賁門是食道與胃之間的括約肌，也是避免食物逆行至食道的開關。胃酸倒流患者有可能因為括約肌衰弱，無法正常關閉，導致未消化的食物與胃液可以向上逆流。

腹壓過高則指真正壓迫到胃腸的力量，例如肥胖、腹部脂肪過多壓迫胃部、懷孕後期胎兒擠壓胃部、重訓或健身時針對腹部與核心訓練施壓、衣物過於緊繃等。

另外心理壓力太大、過於緊張，也可能會發生胃食道逆流。​

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症狀

典型症狀：

火燒心、心灼熱，在胃部位置有稍熱的感覺，甚至感受到酸逆流，沒有反胃或嘔吐卻有食物、胃液逆流到口腔。​

非典型症狀：

慢性咳嗽，因胃酸刺激到氣管造成的反射性咳嗽。有可能會出現喉嚨一直有異物感的喉球症，吞嚥正常但聲音沙啞、需要清痰等，以及口臭、胸痛、打嗝等症狀

如何緩解及預防胃酸倒流？

如果感到不適，可以透過喝溫水稀釋胃酸、站直等方式來緩解。

另外，亦建議穿著較寬鬆衣物，且避免吃太飽、吃過量，減少外在的腹部壓力。

平常避免吃飽後馬上睡覺，睡覺時可將枕頭墊高、往左側睡，減少胃酸倒流的機會。​

飲食選擇？

減少咖啡因、甜食，和辛辣等刺激食物

選擇纖維含量較低的蔬果類，避免消化不良、過慢而造成胃食道逆流，例如瓜果類、蔬菜嫩葉、去皮去籽水果等。

蛋白質食物方面，可選擇易消化的瘦肉、豆製品、雞蛋等

盡量減少精緻澱粉，零食可選擇梳打餅，利用成分中的鹼性來幫助中和胃酸，減少不適狀況

她補充，每個人身體對食物的反應狀況都不同，若有胃酸倒流問題，可多留意進食什麼食物較易出現不適，並找出適合自己的減壓方式，同樣有助緩解胃酸倒流。

內容獲營養「小桃氣-宜婷營養師」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊