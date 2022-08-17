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【失業率】本港失業率再放緩至4.3%　失業大軍減至16.8萬人

社會 16:31 2022/08/17

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政府公布最新失業率數字。(陳靜儀攝)

政府統計處今日（17日）公布新一期失業率數據，經季節性調整的失業率由今年4月至6月的4.7%下跌至今年5月至7月的4.3%，就業不足率亦由3.0%下跌至2.2%。

與今年4月至6月比較，在5月至7月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由今年4月至6月的3,571,600人，上升至5月至7月的3,593,100人，增加約21,500人。同期的總勞動人口亦由3,750,200人上升至3,761,300人，增加約11,100人。

失業人數（不經季節性調整）由今年4月至6月的178,600人下跌至5月至7月的168,200人，減少約10,400人。同期的就業不足人數亦由111,600人下跌至84,300人，減少約27,300人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示：由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在5月至7月進一步改善，「2022保就業」計劃亦有幫助。展望未來，孫玉菡認為只要本地疫情維持受控，加上在第二階段消費券計劃的支持下，本地經濟活動在未來數月預計會進一步恢復。勞工市場應可因而繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟在金融狀況收緊下的恢復速度。社會各界仍須繼續與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。

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記者：蘇文軒

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失業 政府統計處 失業率

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