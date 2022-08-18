【靚太安樂窩】雪櫃雜亂無章易傳出臭味　港媽教善用收納用具還原整齊雪櫃

▲ 鄭太和大家分享雪櫃收納心得。

雪櫃空間有限，若果能令食物井井有條地擺放，不但可確保食物衛生，更可延長保存時間及雪櫃壽命。從台灣嫁到香港的鄭太熱愛研究家居收納，小至冰箱，大至兒童房、客廳等位置的收納都極有要求。最近，她就在個人Facebook專頁分享雪櫃收納心得。

最新影片推介

鄭太分享指，如果大家對於雪櫃或食庫整理沒有頭緒的話，可以考慮使用收納及保鮮盒，將不同器皿和種類的食材分類，整齊擺放就可以方便尋找所需的食物。

▲ 鄭太家中的雪櫃。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權)

揀選用具

保鮮盒/收納盒

鄭太建議購買相同品牌的保鮮盒，因為同品牌的保鮮盒尺寸通常能互相堆疊，就可以妥善放入雪櫃。顏色上，大家可以揀選喜歡的顏色，選用半透明的盒子就可方便自己辨認。而擺放時，白色蓋或透明面向外，就能讓食材清晰可見。

她又指自己經常在網上購入保鮮盒，推介大家可以入手300毫升、650毫升及1000毫升的保鮮盒。其容量概念大概是: 1000毫升的保鮮盒可放一整包四季豆; 650毫升的可放一包荷蘭豆;300毫升的可放一大袋毛豆仁。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

標籤

當食材過多時，在盒上貼上標籤就能更方便快速地拿取食物。大家可以購入標籤貼紙，並在上面標示食材種類及食用期限等資料。

魚尾夾

保鮮袋向內摺，將標籤貼上魚尾夾就可以清楚標示保鮮袋內的食材。

▲ 葉菜類及蔬果類先清洗乾淨才放進保鮮盒。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權)

食材分類

葉菜類

鄭太表示由於街市賣回來的菜會灑上水份，回家之後會先用廚房紙輕印，再放在雙層夾鏈保鮮袋裡。讓空氣稍微擠壓出來後，將袋口摺起，魚尾夾夾在對摺的地方做標示。而本身獨立包裝的蔬菜，就可以直接放進夾鏈保鮮袋裡。若想重複使用保鮮袋，必須洗淨並晾乾。由於雪櫃內濕氣較重，所以菜葉類放進保鮮袋只可保存兩天，以維持蔬菜的最佳食用狀態。

菇類

先用廚房紙印乾水份，就可放進保鮮袋或盒，建議放進真空保鮮袋，更能節省位置。

最新影片推介

水果類

購買回來後，先清洗乾淨才放進保鮮盒內，體積較細小的水果如草莓、藍莓等可放在同一保鮮盒內。

海鮮類

▲ 海鮮類放進真空保鮮袋。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權)

以貝殼類海鮮為例，買的時候先放進真空保鮮袋，並加上冰袋，回家之後立即雪藏，即使隔兩天再讓海鮮吐沙，仍可保持新鮮。

散裝醬料

可用PP收納盒儲存小瓶醬料、散裝芝士片、奶油及味增等形狀不規則或體積細小的調味料。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

肉類、丸類

除使用保鮮盒擺放肉類之外，都可以放進真空保鮮袋內，並直立式地放入冷凍庫保存。

以上內容及圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權轉發。

「鄭太的小宅家務收納」Instagram/「鄭太的小宅家務收納」Facebook

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展： https://www.hket.com/page/408

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧