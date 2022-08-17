【打擊毒品】警放蛇搗破大麻花倉庫檢市值120萬元毒品　拘22男女涉販毒

▲ 警放蛇搗破大麻花倉庫檢市值120萬元毒品，拘22男女涉販毒。

警方東九龍總區刑事部於8月14至16日展開反毒品行動，行動中拘捕22人，涉18男4女，年齡介乎15至34歲，檢獲6公斤大麻花，市值120萬元。

東九龍總區刑事部（毒品調查）總督察何啟豪指，由今年5月開始，東九龍特別職務隊探員喬裝毒品買家作放蛇行動，於社交平台上向毒品拆家購買大麻類毒品，於多次交易中警方成功購得約200克大麻花及100克大麻油，並成功鎖定一個大麻花倉庫目標單位。

本月12至16日東九龍總區探員展開反毒品行動，於8月12日中午，東九龍總區特別職務隊特擊搜查位於牛頭角一工廈目標單位，在單位內搜出3公斤大麻花，並以販運危險藥物拘捕一名32歲本地男子，警方其後並以相關罪名檢控男子。

其後數日，探員展開行動向販賣大麻至喬裝警員人士作出拘捕行動，行動中拘捕22人，涉18男4女，年齡介乎15至34歲，罪名為販運危險藥物及管有危險藥物。當中一名23歲被捕人士，在其荃灣住所內再檢獲3公斤大麻花。行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。整個行動檢獲約6公斤大麻花市值超過120萬元。22名被捕人當中有14人年齡低於20歲，其中6人年齡更低於18歲以下，顯示年青人守法方式薄弱，情況令人關注。

東九龍總區特別職務隊高級督察李啟銘表示，警方發現近年吸食大麻有上升趨勢尤以年青人更甚，於過去7月份警方拘捕毒品案件涉及21歲以下有6成與大麻有關。警方今次行動發現毒販以社交平台販賣毒品，利用與大相關字眼例如420以設立群組，更甚於群組內私訊成員作交易。警方相信吸食大麻上升趨勢疑與年青人對大麻誤解，亦與有部分國家將消遣大麻合法化令年青人誤解更甚者美化聲稱可減壓有關。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒指，警方除執法外亦支援10歲至18歲以下被捕年青人及其家長適當適時轉介服務，讓青少年機構對年青人作出輔導。讓年輕人加強守法意識及減少重犯機會。

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記者：黃傑偉