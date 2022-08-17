  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】再增4宗離世個案　學校呈報74宗個案4間學校個別班級停課

社會 16:33 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

(陳國峰攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。 

劉家獻指，再增4宗離世個案，年齡介乎52至96歲，3人未完成疫苗。

  • 52歲女子無打針，原本有肝癌，出現肚腫，8月3日入急症室，CT值19，有開新冠藥物
  • 69歲男子有打2針，8月8日發燒入急症室，快測陽性
  • 89歲男子打3針，7月23日發燒等入急症室，快測陽性
  • 96歲女子打2針，8月15日到急症室，肺有花，情況一直差

另外，歐家榮指，4間院舍有新增個案，包括3間安老院及1間殘疾院舍。

學校呈報74宗確診個案，有38間是幼稚園及幼兒中心，4間是小學、6間中學。過去7日有14間學校有2宗以上個案，有4間學校有一班需要停課。

  • 觀塘青年協會鄭堅固幼稚園有2名學生及1名老師陽性
  • 西貢欣研幼稚2名學生陽性
  • 九龍城維多利亞(何文田)國際幼稚園2名學生陽性
  • 九龍城American International School (Primary Branch)幼稚園2名學生陽性

 

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
今日 09:55
【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
【網購騙案】警接獲5宗涉遊艇租賃或水上活動騙案逾3萬元　兩方法評估賣方是否可靠
今日 11:20
【網購騙案】警接獲5宗涉遊艇租賃或水上活動騙案逾3萬元　兩方法評估賣方是否可靠
【珍惜生命】帝峯．皇殿15歲男童疑墮樓倒臥平台　當場死亡
今日 11:39
【珍惜生命】帝峯．皇殿15歲男童疑墮樓倒臥平台　當場死亡
【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求
今日 12:20
【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求
【人口販賣】17港人柬埔寨及泰國等地失聯　入境處：12人已安全離開
今日 13:10
【人口販賣】17港人柬埔寨及泰國等地失聯　入境處：12人已安全離開
【第五波疫情】今日新增5,757宗確診個案　另錄4宗離世個案【不斷更新】
今日 16:44
【第五波疫情】今日新增5,757宗確診個案　另錄4宗離世個案【不斷更新】
【網絡熱話】網傳政府車輛沙田第一城泊低被鎖　網民：鎖車隊非浪得虛名
今日 15:59
【網絡熱話】網傳政府車輛沙田第一城泊低被鎖　網民：鎖車隊非浪得虛名

你可能感興趣

【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
今日 09:55
【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
【網購騙案】警接獲5宗涉遊艇租賃或水上活動騙案逾3萬元　兩方法評估賣方是否可靠
今日 11:20
【網購騙案】警接獲5宗涉遊艇租賃或水上活動騙案逾3萬元　兩方法評估賣方是否可靠
【珍惜生命】帝峯．皇殿15歲男童疑墮樓倒臥平台　當場死亡
今日 11:39
【珍惜生命】帝峯．皇殿15歲男童疑墮樓倒臥平台　當場死亡
衞生防護中心 衞生署 發燒 肝癌 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃