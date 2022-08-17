【最新疫情】再增4宗離世個案　學校呈報74宗個案4間學校個別班級停課

▲ (陳國峰攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。

劉家獻指，再增4宗離世個案，年齡介乎52至96歲，3人未完成疫苗。

52歲女子無打針，原本有肝癌，出現肚腫，8月3日入急症室，CT值19，有開新冠藥物

69歲男子有打2針，8月8日發燒入急症室，快測陽性

89歲男子打3針，7月23日發燒等入急症室，快測陽性

96歲女子打2針，8月15日到急症室，肺有花，情況一直差

另外，歐家榮指，4間院舍有新增個案，包括3間安老院及1間殘疾院舍。

學校呈報74宗確診個案，有38間是幼稚園及幼兒中心，4間是小學、6間中學。過去7日有14間學校有2宗以上個案，有4間學校有一班需要停課。

觀塘青年協會鄭堅固幼稚園有2名學生及1名老師陽性

西貢欣研幼稚2名學生陽性

九龍城維多利亞(何文田)國際幼稚園2名學生陽性

九龍城American International School (Primary Branch)幼稚園2名學生陽性

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記者：余思嵐