【孝順父母】老來有子女在旁照顧何等福氣 更多財富抵不上擁有孝順子女

▲ 孝順二字值千金，擁有更多的財富，抵不上擁有孝順的子女。

溫哥華八月的天氣很好，藍天白雲，清風送爽。好幾天特意在早上跑到公園，看看白雲，望望大樹，想想人生，尋點頓悟。

今天有一位中年女士牽着一位年邁長者在公園徐徐散步，最後她們坐在我的附近。我留意到那位女士對婆婆呵護備至，異常細心。老人家臉上掛着滿足動人的笑容，她含笑向我揮手，我禮貌地給她回應。

一會兒，那位白人女士快步向我走來。「我肚痛不適，急着要上洗手間。我的母親患有嚴重認知障礙症，我很擔心她會乘我如廁時走失，能否冒昧請你替我暫時看管她？」於是我移步坐在老婆婆身旁。

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「今天天氣真好。」我打開話匣子。

「對。我的朋友常常帶我來這裏散步。她對我很好，對我不離不棄。她剛剛走開了，好像去了……我想不起她往哪兒去了。」她認真地思考，可惜她連自己的女兒也認不出來。一會兒後，她女兒回來了。我沒立刻離開，繼續和她們作伴閒聊一番。

有對夫婦帶着一頭很可愛的小狗步經我們，婆婆對牠很感興趣，主動逗牠玩，小狗主人友善地作出配合，鼓勵婆婆與小狗互動，讓婆婆樂透了。後來，小狗主人得悉這位長者患有嚴重認知障礙症後，說會查詢婆婆常到的護理機構是否有興趣讓小狗到訪，為其他長者在沉悶乏味的生活中增添一點生氣，讓他們感受到家人以外的關愛。

看到了這個情景，想起了「孝順」。孝順二字值千金，擁有更多的財富，抵不上擁有孝順的子女。老來有子女在身旁伺候，對自己不離不棄，這是何等大的福氣，也是何等的滿足。為人子女，能否盡力滿足父母這個最後的心願？

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