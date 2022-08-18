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【青春期】既不想要父母也需要父母支持 對待子女矛盾青春的循環法則

育兒經 10:47 2022/08/18

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大兒子的暑假進入尾聲，我問他還想做些什麼？他說想和朋友到DIY烘焙店整糕點。我心想，「不如我買些材料給他在家裏整不是更好嗎？反正焗蛋糕的所有工具都有了，而且較便宜」，但他還是堅持去自助烘焙店。

老公咪咪嘴地笑：「老婆，他擔心給你嘮叨，指他弄到廚房不整潔，工具洗得不夠清潔！製作過程又出錯。如果是我，我也外出，不想給媽媽嘮叨！」明白的，雖然有點不服氣，但我又確實會這樣，既然如此，我提議「好啊，不如我比錢你自己同朋友出去，我在家休息等你回家！」。

大兒子卻忽然緊張起來說：「不好啊媽咪，我想妳同我們一齊去，我想妳睇到我們點樣整！」激死！究竟他想要媽咪？還是不想要媽咪呢？

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青年人又真是這樣的，他們很想不需要父母，而親自完成一些事情，卻又需要父母在旁打氣支持，這樣的矛盾青春經常發生。最終我和他們一起去了，不過放下他們之後，便和小兒到處逛，任由大兒子和朋友仔發揮他們的小宇宙。直到他們完成，才回去看看。

就是這樣，放手、放下，然後在他需要你的時候回到他身邊，這是我學會了對待矛盾青春的循環法則。大兒子弄了一盤冬甩，他非常快樂，就是要向我證明自己可以做得到，然而又要得到我的肯定，作為媽媽的我當然醒目地比like鼓勵啦！

回家途中，他輕輕靠着我嗲嗲的說，「媽咪，多謝妳！」其實，我也應該多謝他吧，讓我可以歇歇，不用收拾廚房的殘局了！矛盾的青春、可愛的春春！

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文章獲「我家孩子不上幼稚園」授權轉載。

撰文 : Esther Chu 我家孩子不上幼稚園

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