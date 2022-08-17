【天氣不穩】黃色暴雨警告信號生效　本港廣泛地區短期內或受大雨影響

▲ (陳靜儀攝)

天文台今日（17日）表示，在下午4時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，市民應提高警覺。

▲ 8月17日16:00 過去一小時雨量。

天文台預測本港下午及今晚大致多雲，有驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩東南風。展望受廣闊低壓槽影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨。隨著高空反氣旋增強，預料下周初至中期華南天晴酷熱。高空擾動會在下周後期為該區帶來驟雨及雷暴。

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責任編輯：余思嵐