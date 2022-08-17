  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅客訪港】4.8萬人次7月訪港按年升3.5倍　旅發局冀檢疫鬆綁吸客重臨

社會 16:19 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

旅發局冀抵港檢疫措施鬆綁後，訪港旅客重臨。（資料圖片）

政府今年5月起容許非香港居民入境本港後，訪港旅客數字開始錄得上升。旅發局表示，7月初步訪港旅客人數逾4.8萬人次，按年急升3.5倍；而7月訪港客量亦較6月約4.1萬人次上升17%，更較5月增長1.5倍。

按訪港客源市場分佈，7月內地訪港旅客有約4萬人次，按年升約4.4倍，佔整體訪客83.4%，而內地客亦較5月時增加近1.8倍，升幅顯著。而內地客在今年首7個月，有10.2萬人次，亦佔整體82.2%。

至於非內地客方面，7月有7,957人次訪港，按年升約1.4倍，亦較5月時升近85%。當中，以短途及長途客亦按年升逾1倍，分別錄得3,072人次及3,596人次；至於新市場客源亦錄得472人次，按年升16.8%，升幅稍為放緩。

旅發局表示，相信政府調整海外或台灣抵港人士的酒店檢疫及醫學監察安排，是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，尤其可以惠及商務、探親及回港的旅客，吸引他們盡快重返香港。旅發局亦已做好部署，並會與旅遊及相關行業保持緊密聯繫，待通關後馬上迎接旅客。


【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」


【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9


責任編輯：吳雋妍
 

相關文章

【訪港人數】本港上半年訪港旅客約3.4萬人次按年下跌99%　旅發局將於8月初公布次輪「賞你遊」詳情
13:30 2021/07/15
【訪港人數】本港上半年訪港旅客約3.4萬人次按年下跌99%　旅發局將於8月初公布次輪「賞你遊」詳情
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　個別檢疫酒店截至6月底預約爆滿
23:09 2022/04/24
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　個別檢疫酒店截至6月底預約爆滿
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　客機每日抵港航班增至30多班
17:23 2022/05/02
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　客機每日抵港航班增至30多班
【通關安排】訪港旅客僅1%帶病毒　盧寵茂稱將爭取縮短檢疫期至5日或更短
20:30 2022/06/23
【通關安排】訪港旅客僅1%帶病毒　盧寵茂稱將爭取縮短檢疫期至5日或更短
【旅遊業】旅發局初步預計全年將有960萬人次訪港　疫情紓緩時將重推賞你遊
15:10 2022/03/21
【旅遊業】旅發局初步預計全年將有960萬人次訪港　疫情紓緩時將重推賞你遊
【疫下旅遊】近半數內地旅客亞洲旅遊首選香港　當局稱疫情受控將推大灣區「一程多站」郵輪項目
14:30 2022/03/28
【疫下旅遊】近半數內地旅客亞洲旅遊首選香港　當局稱疫情受控將推大灣區「一程多站」郵輪項目

你可能感興趣

【訪港人數】本港上半年訪港旅客約3.4萬人次按年下跌99%　旅發局將於8月初公布次輪「賞你遊」詳情
13:30 2021/07/15
【訪港人數】本港上半年訪港旅客約3.4萬人次按年下跌99%　旅發局將於8月初公布次輪「賞你遊」詳情
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　個別檢疫酒店截至6月底預約爆滿
23:09 2022/04/24
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　個別檢疫酒店截至6月底預約爆滿
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　客機每日抵港航班增至30多班
17:23 2022/05/02
【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　客機每日抵港航班增至30多班
旅發局 出入境管制 香港 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃