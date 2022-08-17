【旅客訪港】4.8萬人次7月訪港按年升3.5倍　旅發局冀檢疫鬆綁吸客重臨

▲ 旅發局冀抵港檢疫措施鬆綁後，訪港旅客重臨。（資料圖片）

政府今年5月起容許非香港居民入境本港後，訪港旅客數字開始錄得上升。旅發局表示，7月初步訪港旅客人數逾4.8萬人次，按年急升3.5倍；而7月訪港客量亦較6月約4.1萬人次上升17%，更較5月增長1.5倍。

按訪港客源市場分佈，7月內地訪港旅客有約4萬人次，按年升約4.4倍，佔整體訪客83.4%，而內地客亦較5月時增加近1.8倍，升幅顯著。而內地客在今年首7個月，有10.2萬人次，亦佔整體82.2%。

至於非內地客方面，7月有7,957人次訪港，按年升約1.4倍，亦較5月時升近85%。當中，以短途及長途客亦按年升逾1倍，分別錄得3,072人次及3,596人次；至於新市場客源亦錄得472人次，按年升16.8%，升幅稍為放緩。

旅發局表示，相信政府調整海外或台灣抵港人士的酒店檢疫及醫學監察安排，是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，尤其可以惠及商務、探親及回港的旅客，吸引他們盡快重返香港。旅發局亦已做好部署，並會與旅遊及相關行業保持緊密聯繫，待通關後馬上迎接旅客。



【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」



【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



責任編輯：吳雋妍

