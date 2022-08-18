【終結濕疹】傷口蔓延起水泡以為生蛇竟是濕疹　中醫對治長者濕疹：安神養血祛風

▲ 萍姐60歲忽然患上濕疹，不但痕癢難耐，而且有蔓延及水泡，故她一度以為自己生蛇。

濕疹是大熱健康話題，只要在網上搜尋器鍵入濕疹兩字，林林種種的治療方法多不勝數，事實上此症纏綿難癒，確實困擾不少人。萍姐6年前與濕疹結上緣，自此開展求醫之旅，原因由右手指一個小傷口開始。

濕疹長者：苦況不足外人道

今年68歲濕疹患者萍姐在6年前某一日，右手手指損傷了一丁點，以為痊癒埋口便無事。「我一向有皮膚敏感，佩戴人造首飾、不銹鋼手錶會紅腫，但從未試過有濕疹。當濕疹發作時，我起初只以為是一般皮膚敏感而已。」平白無端濕疹在60歲時出現，她也不明所以。

但情況未如她想像般簡單，傷口遲遲未能復元，範圍愈來愈大，由手指蔓延至手背、手臂，一個又一個小水泡，痕癢得要命。當水泡爆裂，流出的液體到哪裏，哪裏便開始痕癢。

▲ 萍姐曾因濕疹戒掉不少食物，現在病情大有改善，可再嘗最愛的腐竹白果糖水。（湯致遠攝）

奔波不同診所

她以為是「生蛇」（帶狀疱疹）去看醫生，證實不是生蛇，指是皮膚敏感，獲處方抗敏藥及藥膏。惟萍姐遵照醫囑用藥，一塗類固醇藥膏就無事，但不用藥水泡又來，治標不治本。於是她四處遍找醫生，人家說好就去掛號，接受不同檢測，幾年間奔波不同診所，花費不少金錢。

患病苦況，她一一道來。「濕疹部位流出液體、紅腫、痕癢，日間沒甚麼，晚上才發作痕癢不堪，眼光光坐起來，待睏極才再入睡。服用抗生素和類固醇藥物，人脹如汽球。」

她上網查找資料，指濕疹患者要小心飲食，要戒澱粉質，於是萍姐米飯、澱粉質統統不沾唇，主要食蔬菜水果，她本身不吃豬肉，肉類只得雞肉一個選擇，食量大減，本身愛吃愛烹飪的萍姐，這樣的飲食方式，令她索然無味。

深明患濕疹之苦

「有時醫到好灰心，尤其晚上痕癢起來，很不舒服外，也覺得煩悶。上網找資料，不少過來人都說濕疹難斷尾，我都以為是不能根治。過往從新聞看到有濕疹病人了結生命，我一如其他人所想：駛乜死！？看醫生、搽藥膏就得了。但當自己患上濕疹，身同感受，那種痛苦不足為外人道。」

▲ 註冊中醫師賴振平表示，病發時確要戒溫熱及會惹濕的冷凍食物，待病情好轉可逐漸恢復，戒口不是一世。（湯致遠攝）

直至遇上一位中醫師，替她治療慢慢是減藥而非日日服藥，也教她怎樣減壓。「聽我細說病況，會慢慢解釋病因、日常處理方法，最難得會開解我，戒急戒躁，心情平靜些，對抗病很有幫助。」

治療一段時間，病情有改善，萍姐現在一切西藥、中藥都不用再服，心情大為好轉，不會整天想着手上的濕疹；晚上不會半夜癢醒，一覺到天明。過往被指是易致敏的食物如蝦、蟹，她吃罷也沒有問題，一件起兩件止也可以。「最開心是我的心情放下了，不像以前一痕癢我就心煩。」

中醫師：濕疹起因涉內外因及情志

提起濕疹，報道集中多是兒童及成人，長者濕疹卻甚少提及。註冊中醫師賴振平指，一般人以為退休長者都沒事可做，生活應該優哉遊哉，但性格使然有些老友記連湊孫兒上學放學、日常行程時間緊湊，從中醫角度，精神緊張可引起濕疹反覆發作，醫治方法其一重點是安神。

▲ 萍姐濕疹治療前。（被訪者提供）

中醫學上，濕疹又名濕瘡及浸淫瘡，發作與濕熱、脾虛及血虛有關，當中又分外因，包括有風、寒、濕、熱；內因多為脾虛、肝熱及血虛。「長者吃得少，脾虛常見，血液循環減慢，氣血差也容易理解。但往往忽略了他們的情志因素，如子女不在身邊、溝通不足心情差，加上外因內因，易於誘發濕疹。」

要治標更要治本

他說，情志不好誘發脾胃消化功能欠佳，消化差又易積濕，加上天氣因素如濕熱，使濕疹容易出現。以上連串的問題，要有切入點標本兼治，不能只能治標，血虛只補血，但血虛原因沒有尋找出來，也不能解決根本原因，治得一時有可能不久再復發。

事實上，年青人或中年和老年人的濕疹有分別，賴醫師分析，年輕和中年人容易表現為邪實正虛，或者正邪相搏而產生過敏性反應；長者明顯因年事漸長，正氣虛弱，氣血不足，身體質素開始滑坡，或因情志不暢，氣機升降出入調節減弱，對六淫的抗禦能力較弱，再加營衛能力減退（肌表的抗禦能力，有如人體的邊疆守軍）誘使，引發濕疹居多。

▲ 萍姐濕疹治療後。（被訪者提供）

濕疹的乾與濕

根據濕疹的人經驗談，有的發作時皮膚滲出液體，有的相反是皮膚乾癢、紅腫，賴醫師解說：「若屬血虛風燥一類，皮膚會偏粗糙，易有皮屑；若是濕重者，會滲液，熱重一族更會流出黃色液體，皮膚如頸、胸會一片通紅。長者的熱沒年青人般表現明顯，前者多以虛和濕為主。要注意情志中的鬱可化熱，痕癢及乾燥的程度可加劇。」

為何有些人的濕疹只集中在手內側或手外側？他表示，濕疹生在手內側可能與手太陰肺經有關，肺主皮毛，肺氣弱或肺金受制，症狀反映在皮毛之上，因此濕疹會在手內側較明顯；濕疹在手外側是手太陽小腸經，手少陽三焦經和手陽明大腸經在手外側循行，如體內六淫（風寒暑濕燥火，濕疹以濕和風為主）邪氣偏盛偏實，便容易反映在外側面，患者同時會出現口乾泛紅、渾身痕癢、精神焦慮、睡少夢多及皮膚乾燥等實證現象。

濕疹予人棘手之感，賴醫師表示，治療時要注意情志和內因，當濕疹出現，心情不好，又影響內因，環環相扣地互相影響。要治療好濕疹，首先心情要平復，當鬱結忟憎放緩，治療的主力放回對付血虛風燥、脾虛、濕重等因素上，效果事半功倍。單純止痕亦無顧及情志及內因，痕止得一時，但病情未能根治，也會反覆發作。

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長者濕疹治療法

對治長者患濕疹，賴振平醫師說，有情志問題會用平肝、安神、息風的中藥，如柴胡、徐長卿、白勺、蛇床子和地膚子等。另外也要養血滋陰祛風，中醫學上指「治風先治血」，常用補血及活血中藥為雞血藤。也會配合外洗患處藥物，如黃柏、黃芩、黃連及忍冬藤等。

「飲食也毋須戒得咁清，濕疹病人對大部分食物都擔驚受怕，往往也難放鬆。鼓勵他們嘗試吃多一點，當病人試過後知道一些食物都未必導致濕疹發作，在飲食上少了壓力，有助回復信心抗病。」

記者：周美好