【暑期實習】新輝建築實習添智慧科技元素　助82名學員習綠色建築新知識

▲ 新輝安排學員參觀其位於科學園的科研中心，學員更有機會親身學習操作「安裝石矢板牆機械人」。

新鴻基地產發展有限公司旗下新輝(建築管理)有限公司，今年繼續為大專學生提供暑期實習計劃，共錄取82名學員，經過數月培訓，逾9成學員表示有興趣畢業後加入新輝，新輝會積極考慮優先聘請。

計劃今日(17日)舉行畢業禮，民政及青年事務局副局長梁宏正、立法會議員梁毓偉、香港青年聯會主席楊政龍獲邀出席，與學員進行交流。新地執行董事郭基煇表示，新輝多年來開辦暑期實習課程，為青年提供實習機會，自2020年新冠疫情爆發以來，青年在求職路上面臨重重困難，新輝為此加大實習生名額，前年至今年共培訓227名學員。

郭基煇續指，「隨着越來越多新科技融入建築行業，我們希望學員在學習基本建築知識的同時，更可接觸最新的科技，提高他們未來的競爭力，配合香港積極發展創科的方向。」

今年計劃與時並進，增添智慧科技和綠色建築培訓，新輝安排學員參觀新成立、位於科學園的科研中心，學習操作「安裝石矢板牆機械人」，而為期一星期的建築資訊模擬(BIM)課程亦是今年最受學員歡迎的環節之一，學員習得全面的BIM知識，例如利用無人機收集數據上載至BIM模型，體驗如何在虛擬實境看到BIM模型。

今年的暑期實習課程亦特別加入「環境、社會及管治」單元，讓學員領略到打造綠色建築涉及由設計到建造的整個過程，方可取得專業認可的環保認證。

▲ 新地執行董事郭基煇(中)、民政及青年事務局副局長梁宏正(右三)、立法會議員梁毓偉(右一)、香港青年聯會主席楊政龍(左一)及新輝副總經理何冠豪(左二)向新輝暑期實習學員傳授心得，勉勵學員把握從課程內學習的創科知識，未來可以學以致用。

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責任編輯：蘇文軒