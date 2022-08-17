【阿媽有咗第二個】姜濤主題曲《風雨不改》今天上架 　鏡粉：唱出粉絲和鏡仔心聲

▲ 姜濤主唱《阿媽有咗第二個》主題曲今日上架。

MIRROR演唱會發生嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言（阿Mo）仍留醫，意外發生後MIRROR12子「休團」兩個月，暫時不會出席公開活動。

至於姜濤和柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》則在近日上映，票房報捷外，導演彭秀慧於社交平台公佈姜濤唱的主題曲《風雨不改》今日（8月17日）正式派台，更說被歌詞打動而落淚。

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彭秀慧以「方晴的 #風雨不改 」為題發帖文，說到戲中姜濤所飾演的「方晴」為一個歌手，故她一開始就知道，因為製作上的限制，他們沒能為角色創作很多歌曲，不過至少要有一首真正屬於他的歌。

當中她說道：「打從第一天和音樂總監 Alan Wong 去傾這首歌，我們就知道應該朝著一個什麼方向去做 ， 也許會是演員比較少嘗試的曲風，但這會是方晴最重要的歌，也會串連起整個故事。」

▲ 彭秀慧於IG分享一張姜濤戲中演唱《風雨不改》的劇照。（取自instagram）

彭導落淚

彭導續說由於要在拍攝時演唱，也代表著「方晴」的心情，故很早就要完成歌曲創作部份。歌曲由黃艾倫和翁瑋盈作曲，陳詠謙填詞，彭導說：「最後，詞交來了，陳詠謙寫下「風雨不改」四個字，而我落淚了。」

她回想第一次聽到北京傳來的弦樂錄音，感受甚深，她說：「我毛管樹（豎）起，再度落淚；加上方晴的歌聲，這是真正屬於方晴的歌，也是我們今次的 #電影主題曲 。」

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風雨不改

彭導並說：「主題曲能配合電影上映當然是我的主觀願望，計劃趕不上變化，我們一直努力在協調各單位，終於，終於，它今天要出現了......」

最後彭導感謝喜歡這首歌的觀眾和製作伙伴，並稱：「最後多謝製作以外的發行團隊和把關的各人員，「風雨不改」終於可以在戲院以外和大家相遇了。」而歌曲今日一點於各大音樂平台上架。

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另外，彭導日前接受Do姐主持的電台節目訪問，期間預告稍後將推出電影原聲大碟。

不少粉絲大讚歌曲好聽，更謂歌詞表達了他們的心聲，就如跟鏡粉的約定，留言包括「唱出粉絲們和鏡仔的心聲，歌詞到位，我們約定風雨不改」、「感謝派台，大家都需要這首歌。」