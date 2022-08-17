  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鬥心取勝】4歲囝囝劍擊比賽遇逆境不放棄奪亞軍　賴慰玲忍淚：Proud of you

育兒經 17:10 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

明日之星！

自從劍神張家朗奧運奪金後，香港興起一陣劍擊熱，很多家長都送仔女去學劍擊，而藝人賴慰玲也不例外，與舞台劇演員梁子峰育有4歲仔仔梁進也（Marat）的她，日前出席囝囝的劍擊比賽，她一直沒有對囝囝奪得好成績有太大期望，原本只是去拍幾張到此一遊的「打卡」照，怎料，兒子一直打最終奪得亞軍，其中一場比賽更陷於劣勢1:4，突然兒子反超前5:4晉級，令賴慰玲相當感動，一度忍住淚水。

最新影片下載：

賴慰玲發文表示，在第一場比賽時她只是懷著一個為愛兒「打卡」的心態：「第一場影夠相我諗住差不多」，後來進入第二場比賽，「佢話5:4 好似自己係5」。打到第三場，賴慰玲開始覺得囝囝比賽好認真，她不禁疑惑「好似幾認真打咁多場㗎咩？」，去到第四場比賽時，原本囝囝落後輸1:4，突然反超前5:4，賴慰玲說:「輸1:4反超前5:4 好癲」。

直到進入8強賽事，各媽媽都開始緊張，賴慰玲都觀察到囝囝完全進入了狀態「佢簡直想刺穿人」。終於囝囝不負眾望，順利進入4強比賽。此時她才醒覺囝囝是「全場唯一連贏6場」的小朋友。

好型呀！

後來同場有位媽媽跟賴慰玲說：「也也好好睇，佢嗰種永不放棄精神好好睇！」賴慰玲聽罷即刻忍淚，好驚自己「喊到跪低」，最終兒子在冠軍賽8:6僅輸2分奪亞軍。

賴慰玲即時向囝囝講「Proud of you!!!!!」，大讚囝囝雖然技術不算最好，但鬥心卻是最強:

每次聽到自己個名出場就立刻戴上面罩，準備上場殺敵的英姿，真係好令老母心動。
 

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

 

相關文章

【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
19:09 2022/07/14
【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
【明星育兒】 嚴母何嘉莉最重三孩品格培養　讓孩子學習音樂體育有助增強決心
17:07 2022/07/15
【明星育兒】 嚴母何嘉莉最重三孩品格培養　讓孩子學習音樂體育有助增強決心
【明星育兒】譚俊彥曾被兒子一句話感動落淚　愛妻視帝：一家人食飯最幸福
18:57 2022/07/29
【明星育兒】譚俊彥曾被兒子一句話感動落淚　愛妻視帝：一家人食飯最幸福

你可能感興趣

【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
19:09 2022/07/14
【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
【明星育兒】 嚴母何嘉莉最重三孩品格培養　讓孩子學習音樂體育有助增強決心
17:07 2022/07/15
【明星育兒】 嚴母何嘉莉最重三孩品格培養　讓孩子學習音樂體育有助增強決心
【明星育兒】譚俊彥曾被兒子一句話感動落淚　愛妻視帝：一家人食飯最幸福
18:57 2022/07/29
【明星育兒】譚俊彥曾被兒子一句話感動落淚　愛妻視帝：一家人食飯最幸福
家庭教育 正能量 爸媽心聲 比賽 劍擊 張家朗

最高瀏覽

【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃