【鬥心取勝】4歲囝囝劍擊比賽遇逆境不放棄奪亞軍　賴慰玲忍淚：Proud of you

▲ 明日之星！

自從劍神張家朗奧運奪金後，香港興起一陣劍擊熱，很多家長都送仔女去學劍擊，而藝人賴慰玲也不例外，與舞台劇演員梁子峰育有4歲仔仔梁進也（Marat）的她，日前出席囝囝的劍擊比賽，她一直沒有對囝囝奪得好成績有太大期望，原本只是去拍幾張到此一遊的「打卡」照，怎料，兒子一直打最終奪得亞軍，其中一場比賽更陷於劣勢1:4，突然兒子反超前5:4晉級，令賴慰玲相當感動，一度忍住淚水。

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賴慰玲發文表示，在第一場比賽時她只是懷著一個為愛兒「打卡」的心態：「第一場影夠相我諗住差不多」，後來進入第二場比賽，「佢話5:4 好似自己係5」。打到第三場，賴慰玲開始覺得囝囝比賽好認真，她不禁疑惑「好似幾認真打咁多場㗎咩？」，去到第四場比賽時，原本囝囝落後輸1:4，突然反超前5:4，賴慰玲說:「輸1:4反超前5:4 好癲」。

直到進入8強賽事，各媽媽都開始緊張，賴慰玲都觀察到囝囝完全進入了狀態「佢簡直想刺穿人」。終於囝囝不負眾望，順利進入4強比賽。此時她才醒覺囝囝是「全場唯一連贏6場」的小朋友。

▲ 好型呀！

後來同場有位媽媽跟賴慰玲說：「也也好好睇，佢嗰種永不放棄精神好好睇！」賴慰玲聽罷即刻忍淚，好驚自己「喊到跪低」，最終兒子在冠軍賽8:6僅輸2分奪亞軍。

賴慰玲即時向囝囝講「Proud of you!!!!!」，大讚囝囝雖然技術不算最好，但鬥心卻是最強:

每次聽到自己個名出場就立刻戴上面罩，準備上場殺敵的英姿，真係好令老母心動。



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責任編輯︰王明芳