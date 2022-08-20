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年屆68歲不選人大？　陳亨利：不會跌入年紀大的「圈套」

政治 11:00 2022/08/20

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港區人大代表陳亨利。（資料圖片）

港區人大代表換屆選舉年底舉行，有指現任人大代表陳亨利因年屆68歲，無意競逐連任。不過，陳亨利告訴吳爾文，並無此事！笑稱不會跌入年紀大的「圈套」。「只要可以為國家服務，無論任何崗位，我都願意。」

話說，內地官場有「七上八落」的不成文規定，即67歲是界線，年滿68歲就要退任，因此政界料港區人大選舉亦奉行該相關規定。

不過，有熟悉選舉規則的資深建制中人就話，該規定在奉行「一國兩制」的香港和澳門，相對寬鬆，正如上屆人大選舉，亦有數位「超齡人士」，消息強調，主要是看身體、工作狀態，以及個人意願。此外，每次換屆，36名港區人代表中，大概有三分一人會因種種原因而退下來，這種做法，可以令新人和舊人有序交棒。

陳亨利亦覺得，最重要的有心有力有蹺，自言過去5年通過從商40多年的視野、能力、人脈，提出多個建議對接國家政策，對外方面，也積極推動香港盡快加入RECP，向國際解說國家政策，說好中國、香港故事。

對於有傳經民聯黨友、立法會議員梁美芬和吳永嘉有意出選，陳亨利認為，經民聯有很多有心、有實力的成員，越多人晉身港區人大越好，可以一齊為國家、香港發展出謀獻策！

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撰文 : 傅流螢

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