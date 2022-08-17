【明日戰記】古天樂新片內地成績未如理想　網民踢爆疑有戲院「偷票房」

古天樂投資兼主演的科幻片《明日戰記》在8月25日正式公映，不過在本月初已在內地上映。結果《明日戰記》在內容上映9日，票房逾3億元人民幣，不過同期的內地科幻喜劇電影《獨行月球》狂收23億人民幣。

況且票房收益涉戲院分帳、宣傳發行費用等，所以投資方一般實際「落袋」只有票房三分一而已，而《明日戰記》耗資達4億5千萬元拍攝，所以現收暫逾3億，票房卻未能夠算是理想。

不過近日在微博有網民踢爆指《明日戰記》疑被「偷票房」，內地網民紛紛上載戲票指：「我明明買的是《明日戰記》的票，出票時卻成了《獨行月球》，工作人員讓我們直接去《明日戰記》的廳...」、「這是合起伙來一起欺負《明日戰記》嗎？還是說，國內電影行業早已全這麽幹了？」

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用作品說話

因為「偷票房」事件引起討論，昨晚（8月16日）《明日戰記》官方微博發聲明指，有用戶通過江西某商家公眾賬號購買《明日戰記》電影票：「該公眾賬號在轉賣電影票時，錯誤將《明日戰記》出票成其他影片。對此，我方已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為。」

同時，《明日戰記》官方帳戶表示：「每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」

至於《獨行月球》官方帳戶也發聲明指，不會姑息和縱容惡意、隨意造謠中傷的行為：「劇組將採取法律手段，堅決維護一部電影應有的尊嚴和正常合法權益。」

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何謂「偷票房」

所謂「偷票房」是指在電影銷售過程中，將一部電影的票房轉移到其他影片，或將票房轉移到影院的收入上的行為。

在內地影業時有傳出疑「偷票房」事件，比如《變形金剛3》被《楊善洲》以捆綁式消費方式偷票房。《戰狼》被《兔俠傳奇2：青黎傳說》以手寫票方式偷票房。《後會無期》被《小時代：刺金時代》偷票房等。