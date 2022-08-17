  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明日戰記】古天樂新片內地成績未如理想　網民踢爆疑有戲院「偷票房」

娛樂 17:01 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

古天樂投資兼主演的科幻片《明日戰記》在8月25日正式公映，不過在本月初已在內地上映。結果《明日戰記》在內容上映9日，票房逾3億元人民幣，不過同期的內地科幻喜劇電影《獨行月球》狂收23億人民幣。

況且票房收益涉戲院分帳、宣傳發行費用等，所以投資方一般實際「落袋」只有票房三分一而已，而《明日戰記》耗資達4億5千萬元拍攝，所以現收暫逾3億，票房卻未能夠算是理想。

不過近日在微博有網民踢爆指《明日戰記》疑被「偷票房」，內地網民紛紛上載戲票指：「我明明買的是《明日戰記》的票，出票時卻成了《獨行月球》，工作人員讓我們直接去《明日戰記》的廳...」、「這是合起伙來一起欺負《明日戰記》嗎？還是說，國內電影行業早已全這麽幹了？」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

用作品說話

因為「偷票房」事件引起討論，昨晚（8月16日）《明日戰記》官方微博發聲明指，有用戶通過江西某商家公眾賬號購買《明日戰記》電影票：「該公眾賬號在轉賣電影票時，錯誤將《明日戰記》出票成其他影片。對此，我方已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為。」

同時，《明日戰記》官方帳戶表示：「每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」

至於《獨行月球》官方帳戶也發聲明指，不會姑息和縱容惡意、隨意造謠中傷的行為：「劇組將採取法律手段，堅決維護一部電影應有的尊嚴和正常合法權益。」

最新影片推介：Alice專訪

何謂「偷票房」

所謂「偷票房」是指在電影銷售過程中，將一部電影的票房轉移到其他影片，或將票房轉移到影院的收入上的行為。

在內地影業時有傳出疑「偷票房」事件，比如《變形金剛3》被《楊善洲》以捆綁式消費方式偷票房。《戰狼》被《兔俠傳奇2：青黎傳說》以手寫票方式偷票房。《後會無期》被《小時代：刺金時代》偷票房等。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明日戰記】古天樂提拔後輩善舉再被宣揚　首映禮親解內地宣傳抹淚原因
10:45 2022/08/16
【明日戰記】古天樂提拔後輩善舉再被宣揚　首映禮親解內地宣傳抹淚原因
【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚　古仔：不要讓我覺得是孤獨一個
17:06 2022/08/14
【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚　古仔：不要讓我覺得是孤獨一個
【明日戰記】古天樂新片主題曲今日派台　Winka暫跳出COLLAR與ANSONBEAN合唱
12:35 2022/08/10
【明日戰記】古天樂新片主題曲今日派台　Winka暫跳出COLLAR與ANSONBEAN合唱

你可能感興趣

【明日戰記】古天樂提拔後輩善舉再被宣揚　首映禮親解內地宣傳抹淚原因
10:45 2022/08/16
【明日戰記】古天樂提拔後輩善舉再被宣揚　首映禮親解內地宣傳抹淚原因
【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚　古仔：不要讓我覺得是孤獨一個
17:06 2022/08/14
【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚　古仔：不要讓我覺得是孤獨一個
【明日戰記】古天樂新片主題曲今日派台　Winka暫跳出COLLAR與ANSONBEAN合唱
12:35 2022/08/10
【明日戰記】古天樂新片主題曲今日派台　Winka暫跳出COLLAR與ANSONBEAN合唱
古天樂 娛樂人物職業 演員 動作片 科幻片 電影

最高瀏覽

【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃