【校長專欄】結業禮上給學生的勸勉　救恩校長：學習在於發現自身價值

▲ 救恩學校歐校長勉勵學生,發現自身價值。

這天,是本學年結業禮的日子,作為校長,想再一次清楚告訴你們,學習的重點是在於發現自己的價值、對生命的熱愛。 分數、名次、獎項、甚至將來是否能夠入讀大學都不是學習的目標。在校長來看,這些東西都不能加添或減少你們的價值,打從出生那天開始,你們已經是珍寶,因為在這世上,不可能找到另一個你,而你是永遠不能被取代的。

別人或許有他的一套價值標準,但這不是你們的唯一選擇。 價值不是價錢,不是取決於你將來的賺錢能力,考試分數也不代表你的真正能力,亦不是判斷價值的準繩。 “Don’t work for money; don’t study for grade” 是校長一而再要給你們的由衷忠告,關鍵是不要比較、不要爭競。

因為,被「比較」和「爭競」充滿的生命,不可能為我們帶來喜樂的人生。 這個暑假,雖然比過去的都要短,但總有先停下來聽聽自己內心的時間,學你喜歡的、做你想做的,尋回成長的方向、生命的熱情,這些都對你的成長有益。 無論將來在哪兒生活與學習,也願你能選你所愛,愛你所選,繼續追尋天父給你的價值、熱愛祂所給你的生命。

但,假如有天,當生命故事的發展不似預期,你們在外走到疲倦、乏力,甚至失去了方向、看不見出路,請你謹記: “I am here for you.” 校長必會如常地蹲下來,傾聽你們的心事,給你一個擁抱,與你們一起禱告。

天地間沒有任何東西比生命更好,校長深盼望你能夠珍惜這份禮物,好好利用它來榮耀愛你的上帝,為你身邊的鄰舍帶來美善與祝福!

在這個不一樣的暑假,願不一樣的您,平安、喜樂。

