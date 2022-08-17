【校長專欄】結業禮上給學生的勸勉　救恩校長：學習在於發現自身價值

▲ 救恩學校歐校長勉勵學生，發現自身價值。

這天，是本學年結業禮的日子，作為校長，想再一次清楚告訴你們，學習的重點是在於發現自己的價值、對生命的熱愛。 分數、名次、獎項、甚至將來是否能夠入讀大學都不是學習的目標。在校長來看，這些東西都不能加添或減少你們的價值，打從出生那天開始，你們已經是珍寶，因為在這世上，不可能找到另一個你，而你是永遠不能被取代的。

別人或許有他的一套價值標準，但這不是你們的唯一選擇。 價值不是價錢，不是取決於你將來的賺錢能力，考試分數也不代表你的真正能力，亦不是判斷價值的準繩。 “Don’t work for money; don’t study for grade” 是校長一而再要給你們的由衷忠告，關鍵是不要比較、不要爭競。

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因為，被「比較」和「爭競」充滿的生命，不可能為我們帶來喜樂的人生。 這個暑假，雖然比過去的都要短，但總有先停下來聽聽自己內心的時間，學你喜歡的、做你想做的，尋回成長的方向、生命的熱情，這些都對你的成長有益。 無論將來在哪兒生活與學習，也願你能選你所愛，愛你所選，繼續追尋天父給你的價值、熱愛祂所給你的生命。

但，假如有天，當生命故事的發展不似預期，你們在外走到疲倦、乏力，甚至失去了方向、看不見出路，請你謹記： “I am here for you.” 校長必會如常地蹲下來，傾聽你們的心事，給你一個擁抱，與你們一起禱告。

天地間沒有任何東西比生命更好，校長深盼望你能夠珍惜這份禮物，好好利用它來榮耀愛你的上帝，為你身邊的鄰舍帶來美善與祝福!

在這個不一樣的暑假，願不一樣的您，平安、喜樂。

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