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【最新疫情】60歲以上患者入院比例上升　大部分嚴重及危殆籲盡快打齊針

社會 17:02 2022/08/17

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(陳國峰攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。 

劉家獻指，60歲以上患者入院比例明顯上升，60歲以上長者佔8成，逾8成為長者，他們情況嚴重及危殆，60歲或以上長者即使無病徵，亦可獲處方口服藥，呼籲確診長者要盡早求醫。他又指很多長者未打齊3針，併發症機會變高，每日入院約300人，會啓動第三階段增加病床計劃，暫停非緊急服務。

歐家榮指，新增3間院舍安老院舍及1間殘疾院舍有確診個案，94名院友列為密切接觸者。過去7日有44間院舍有確診個案，包括32間安老院舍及12間殘疾院舍，共涉及72宗個案。關注到長者個案數字有所增加，在8月1日至14日，15,443個案涉60歲以上長者，佔同期個案24.5%。確診長者大多涉居住於社區，院舍僅佔小部分。與6月初時比較，當時60歲以上長者佔整體約18%，並指現時的長者接種率未符理想，80歲以上長者3針接種率只有約44%。

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記者：余思嵐

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