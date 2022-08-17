【人口販賣】警方今年接12宗求助個案　涉誤墮求職及網上情緣等騙局

▲ 警方今年1月至今，接獲12宗求助個案。(資料圖片)

台灣最近揭發有大批華人被騙到東南亞國家，在當地受到禁錮並威逼從事電訊詐騙、賣淫等情況，甚至有傳受害者會被活摘器官。香港警務處指，今年1月至今，接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職及網上情緣等騙局，於外地被禁錮。

警方指，接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查，呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。

入境處較旱前回覆查詢表示，今年接獲17宗港人於東南亞失蹤求助個案，有12人已安全離開，詳情即看【下一頁】

台灣媒體早前報道，近期有不少台灣人被誘騙到柬埔寨、緬甸和泰國等地，從事與報酬明顯不相稱的工作。台灣的刑事部門日前在全台多處拘捕3名懷疑人蛇集團成員，並成功制止5名受害人出境，相信不足4個月已經有近50人被安排出境。

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記者：蘇文軒