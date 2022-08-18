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消息：李家超成立專責小組度蹺搶人才　施政報告料著墨

政治 07:00 2022/08/18

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（陳靜儀攝）

本港多個行業面臨人才流失問題，特首李家超早前明言要在全球「搶」人才。消息指，李家超已成立一個專責小組，度蹺搶人才，以便在10月《施政報告》中，拋出前瞻性的創新建議。

而立法會昨日舉行的第二次「前廳交流會」，據悉，議員除了關心通關，人才流失也是其中一個重要議題，其中一個小組，就人才流失問題，討論了逾30分鐘，該小組的官員，包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞，以及保安局局長鄧炳強。

對於議員關心，政府如何處理人才流失的問題，有官員透露，李家超已責成一個專責小組，處理此事，10月的施政報告，料有着墨。其實，李家超近日馬不停蹄出席《施政報告》諮詢會，其中下周有一場，主題就是「培育和吸引人才」，顯見其重視程度。

創新科技及工業局局長孫東昨日出席一個論壇時強調，未來需加大力度培養並挽留人才留港，積極延攬海內外科研人才、研發團隊、甚至科企高管等高端人士等來港發展。

金融人才方面，有官場中人表示，本港金融業市場近年快速擴展，人才短缺本來已存在，例如金融科技屬新事物，企業卻要求5至10年經驗，故難以滿足需求，再加上香港嚴格的防疫措施，令現時情況更加嚴重。

對於不少在港企業上半年轉往新加坡，消息人士指，香港資金自由進出，跨國大企業依然將資金停泊香港，沒有轉投新加坡，一些跨國金融機構，甚至在港增聘數以百計人手，但一些初創企業，為了方便傾生意，會選擇轉往防疫政策寬鬆的新加坡，因此從僱員數目看，香港甚至有所增長，但港府必須和外地接軌，進一步開放隔離措施，並爭取和內地通關。

民建聯會計界議員黃俊碩和黨友林琳昨日也表示，不少商界人士反映，因本港防疫措施過嚴，人才流失日趨嚴重，包括會計界，期望香港可盡早確立對外復常時間表。

黃俊碩又提到，會計界近年人才流失問題惡化，主要是學生可報讀的科目種類增加，導致選修會計專業的學生人數持續減少。他認為，政府有需要就未來人力資源配對做好規劃，避免大專院校培訓的人才，與就業市場未能接軌。

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撰文 : 傅流螢

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