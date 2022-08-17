【親子好去處】7大遊戲區設滾球砌積木任務　PMQ教育節引導孩子體驗合作力量

▲ PMQ教育節引導孩子體驗合作力量。

今年只有短短兩個多星期的暑假，家長都希望充分善用短暫珍貴的時間，與小朋友到處遊玩之餘，亦可以有所得著。PMQ元創方現正舉行「BETTER TOGETHER 同創‧童樂 教育節」，場內有7種顏色的遊戲區，以遊戲重新演繹「合作」的7大元素，讓小朋友學習團隊精神，亦能激發同理心和解難能力。

設7大遊戲區

場內的遊戲區，以彩虹七色作區分，包括木迷宮滾球遊戲、摘骰仔、拼生字、蒙眼聽指令過三關、用積木砌橋等。每個遊戲裝置均設有一個重要的合作要素，包括觀察、協商、信任、溝通、共創、聆聽、合群。所有遊戲都要由兩人或以上方能完成，小朋友可與家人、朋友或新友伴結成隊伍，合力完成挑戰。

除此以外，場內亦設有自由探索專區，讓小朋友可在寬闊的空間中自由組隊，利用各種簡單的道具，如彩虹布、呼拉圈、浮條及跳繩等，盡情發揮無窮創意。

小朋友到場後將會獲得「合作 PASSPORT」，小隊在各遊戲區完成任務後，將會根據其表現獲得分數，凡完成所有遊戲並累積指定積分，即可換領紀念品乙份及七色彩虹貼紙。

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親子工作坊

周末還有限定活動及工作坊，其中8月20日（六）上午10時至中午12時有「點線面王國工作坊」，導師會透過表達藝術整合「點」、「線」、「面」，刺激孩子的情感表達能力及想像力，亦會透過遊戲學習身體律動。

當日中午12時至下午3時半亦有「密室逃脫遊戲」，每半小時為一節。遊戲背景講述故事主角即將開辦生日會，但為朋友疫準備的小禮物不翼而飛。小朋友需要組隊前往案發玩場，合力破解謎題，讓主角找回禮物。

另外，8月21日（日）下午2時至3時則有「親子集體遊戲放題」，由戲劇導師帶領親子參與新舊集體遊戲，讓孩子從愉快的遊戲中學習合作、溝通和同理心。

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活動詳情

日期： 2022 年 8 月 13 日至 8 月 21 日

時間： 上午 11:00 – 下午 7:00

地點： 中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場

對象： 6 至 12 歲兒童、家長及教育工作者

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責任編輯：林愛娜