減肥勿只計卡路里！ 一文看清「低卡食物」隱藏致肥危機

近日，香港肥胖學會進行調查發現，在第五波疫情下，近4成受訪港人的體重較2019年底增加一成。原因久未運動，亦有因為想把握機會外出用餐，多了進食高脂、高油、高甜、高澱粉的食物，當所攝取熱量大於消耗熱量，多餘的熱量就會以脂肪形式堆積在體內，造成肥胖。因此，關注健康及身型問題人士須控制日常飲食。大部分人可能會透過選擇低卡食物來控制體重。有營養專家提醒，低卡並不等於健康，勿只計算卡路里，而忽略當中的成分，有些低卡食品亦暗藏致肥危機，有機會含高糖、高油、高脂或高澱粉，加上食物的形態、烹調方式等都會有所影響，容易「愈食愈肥」。不想誤墮健康陷阱，又想盡情享受美食，就要「識飲識食」，截擊4大致肥來源。



低卡並不等於健康 選擇食品要精明



低卡食品並非等於健康，因為當中有些本身屬高糖、高油、高脂或高澱粉或高鈉，亦會受食物的形態、烹調方式所影響，例如近年大熱的韓式蒟蒻麵，每200克平均為10至100卡路里，但其附送的醬料包含高糖、高脂成分；而每杯鮮榨橙汁約含120卡路里，但糖分可高達25克，比新鮮水果更高糖；沙律盤看似低卡，但所用的調味醬汁，如沙律醬、芝麻醬、蛋黃醬等，也屬高脂、高糖、高鈉，當中每一湯匙蛋黃醬更含約16克脂肪，約相等於三茶匙油 。因此選擇食物時要留意食物中是否有過量的糖、碳水化合物、脂肪、鹽，當身體吸收到澱粉或糖分後會釋出大量二氧化碳，將脂肪儲存至肚腩、腰、手臂等位置。因此，選擇低卡食品要精明，不要只看卡路里數值，還要看清當中的成分，才能真正吃得健康。



隨餐一包「餐前截擊」 排走87%油脂^



其實美食與健康兩者都可同時兼得，只要每餐加一包Naturo Vita最新推出的「餐前截擊」，就能從根本截擊4大熱量，包括油分、脂肪、澱粉和甜分。實證顯示，服用後能排走87%油分^、抑制87%膳食脂肪^、阻隔30%澱粉^及阻截25%甜分攝取^。隨餐飲用，可完美阻截熱量吸收，並將多餘致肥物排出體外，讓人健康食住「瘦」。

即看餐前實驗室——脂肪篇實測影片，看看「餐前截擊」如何分解五花腩的脂肪。



觀看更多「餐前實驗室」影片

排走油分: https://bit.ly/3w7jVDf

阻隔澱粉 : https://bit.ly/3PtVcQd

阻截甜分: https://bit.ly/3QCZCFs



成分天然安全 餐前截擊4大熱量



「餐前截擊」由難消化性麥芽糊精、β-環糊精等天然成分等組成KcalBllock+™ 配方。當中「難消化性麥芽糊精」由粟米提取而成，為美國食品藥物管理局 (FDA) 認可之天然植物，屬安全食品原料，適用於各種食物中。KcalBllock+™ 配方能包裹油分並排走、完美阻止脂肪囤積、減少攝取澱粉和甜分，4重截擊致肥來源，或有助穩定餐後中性脂肪及血糖值上升#，適合關注三高人士服用。而且「餐前截擊」香港GMP大藥廠製造，專業醫學團隊研發，絕對安全可靠。

▲ 從影片截圖可見，「餐前截擊」在短時間內能分解五花腩近9成的脂肪，模擬實驗顯示，每餐1包「餐前截擊」有效抑制膳食脂肪吸收。

無色無味 輕鬆阻截 不影響食物味道



「餐前截擊」可溶於水、咖啡、奶茶等飲品及湯品中，無色無味，不會影響原有味道，隨每餐飲用，輕鬆阻截，無負擔。其食法非常簡單，只需餐前或隨餐，將一包「餐前截擊」溶於150毫升的冷熱飲品及湯品中，就能阻截每餐吸收致肥的成分。加上成分天然，服食後不會引起脹氣或不適，就連孕婦及素食者也可以安心服用，小小一包方便攜帶，伴你健康地享受每餐美食。

▲ 「餐前截擊」獨有KcalBllock+™配方，4重截擊致肥來源，讓你盡情享受美食不怕胖。

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#此產品為日常保健。此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作

診斷、治療或預防任何疾病之用。



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*效果因人而異，建議配合均衡飲食及適量運動



（特約）