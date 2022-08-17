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【孩子智慧】10歲女兒被資訊養大變冷知識王　醫生媽媽驚嘆「左耳入右耳出」有理據

17:25 2022/08/17

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許嫣醫生經常被由發達資訊養大的女兒「擊倒」。

許多讀者都知道，我家十歲的大小姐是個「冷知識王」，每天都有意想不到的分享。今天，我一邊駕車上班，一邊思考着如何說服老闆讓我下個月拿長假，忽然電話響了。

「媽媽」是放假在家的大女兒。「你知不知道，倘若你要向上司滙報計劃、說服他跟你的方法做，你應該向着他的左耳說還是右耳說呢？」我大吃一驚：「左耳和右耳，有分別的嗎？」

「答案是右耳，因為右耳連接左腦，而左腦負責邏輯思維、記憶和言語分析。」她的語氣像維基百科。「如果是跟愛人甜言蜜語，則比較適合在左耳講，因為右腦負責情感部分；而且還有個浪漫的說法—左耳比較接近心臟。」

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我半信半疑。「你從哪兒看來的資料？是否我最近買給你的《十歲開始學心理學》？」

「不是。我以前從某些科學雜誌看來的，也不記得是哪本了。」大女兒就是這樣子，突然想起，就巴巴的打電話告訴我，沒頭沒腦的。「啊……原來如此。那你將來跟男朋友說話，就在他的左耳講。」「我說完了，再見！」「再見！」這就是我們母女的日常交談情況。

我自己雖是醫生，卻經常被由發達資訊養大的幼兒擊倒。回到醫院，立刻上網搜查，果然發現有「Right-ear Advantage」之說。不少醫學研究證實，用右耳聆聽指示或資訊，比左耳更加理解準確。在人多嘈雜的環境或緊急危險的情況下，大部分人會側頭選擇用右耳去接收話語信息。用左耳聆聽，理解和記憶會比較遜色，所以父母投訴孩子「左耳入、右耳出」，是千真萬確的。

於是我盤算好了，待會兒趁着老闆有空，我去提出請長假的要求；先走到他的左邊「動之以情」，再去他的右邊「曉之以理」，包保萬無一失。如果連這樣也失敗，我今晚回家，就去拆了大小姐的招牌。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「醫生媽咪」，原題為「左耳和右耳」。

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撰文 : 許嫣

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