【保障私隱】26歲男涉披露前女友個人資料上網　被私隱公署落案起訴

個人資料私隱專員公署今日(17日)落案起訴一名26歲中國籍男子，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」共7項罪行，被告獲准保釋，案件將於下周四(25日)下午在沙田裁判法院首次提堂。

調查顯示，被告與事主曾短暫交往，不久後分手，被告涉嫌於去年10月19至26日期間，先後於4個不同社交媒體平台上披露事主的個人資料，包括姓名、相片、住址、私人及辦公室電話號碼、公司名稱及職業。被告亦涉嫌在當中3個平台冒認事主開設帳戶，相關訊息亦指事主歡迎其他人到她的住址找她，不少陌生人之後聯絡事主，意圖交友。私隱專員公署遂於今年6月22日拘捕被告。



這是自《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》於2021年10月生效以來，私隱專員公署第2宗就「起底」罪行作出起訴的個案。

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責任編輯：蘇文軒