【4區污水陽性】涉沙田溱岸8號及觀塘海傲灣等多個屋苑　派23萬個快測包

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政府今日（17日）表示，觀塘、沙田、大埔及黃大仙污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



觀塘區 — 油塘邨、嘉和園、宏光樓、利基大廈、兆景樓、Ocean One、Peninsula East、嘉賢居、曦臺、海傲灣、鯉灣天下、油塘中心及油翠苑

沙田區 — 愉景花園、新田村、隔田村、隔田村南滘、金獅花園1期、豐盛苑、富豪花園及溱岸8號

大埔區 — 林村新村、坪朗、美德大廈、普益街1-39號、廣福道1-19號、廣福大廈、中嘉閣、怡雅苑、明雅苑、新興花園、太湖花園第1及2期、大埔頭、太湖山莊、華樂豪庭、新華安里及富善花園

黃大仙區 — 鵬程苑及翠鳳街和飛鳳街附近一帶住宅（附件）

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以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐