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【限時優惠】又一城溜冰場推開學5天優惠　$10入場費體驗溜冰樂趣

親子好去處 17:46 2022/08/17

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「又一城歡天雪地」將於9月5至9日期間推出$10「新學年限時溜冰優惠」。（有關機構提供）

在動畫電影效應之下，溜冰活動愈來愈受小朋友歡迎。熱門溜冰場「又一城歡天雪地」將於9月初推出$10新學年限時優惠，鼓勵小朋友開學後繼續課外活動，或嘗試體驗溜冰的樂趣。

最新影片推介︰

位於九龍塘的熱門溜冰場「又一城歡天雪地」將於9月5至9日推出「新學年限時溜冰優惠」，只要期間「讚好」及「追蹤」又一城歡天雪地Facebook專頁及Instagram賬戶，即可以超抵價港幣10元購買指定時段溜冰優惠門票一張（原價港幣70元）。

每個指定時段限50張，先到先得，售完即止。有興趣的家長和小朋友，要把握機會入場享受溜冰樂趣。

溜冰活動愈來愈受小朋友歡迎。（有關機構提供）

「新學年限時優惠」詳情

優惠期：2022年9月5至9日 
指定時段：（時段一）上午10時45分至下午12時30分
              （時段二）下午1時15分至下午3時
收費：港幣$10（每個時段）
名額：每個時段50張優惠門票
參加辦法：參加者須「讚好」及「追蹤」又一城歡天雪地Facebook專頁Instagram賬戶
查詢電話：2844 3588 / 5500 3588
**如有需要，可自費購買或租用場內其他服務/產品。

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責任編輯︰林綺玲

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