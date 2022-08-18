【親子好去處】嚴選九龍區最好玩室內遊樂場　揸飛機踩Roller忍者訓練

▲ 今次童你玩，介紹九龍區三個室內遊樂場。

想揸飛機，又想踩Roller，如果可以做埋忍者，阿仔阿女一定好開心！

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今次童你玩，介紹的室內好去處，一次過滿足晒你三個願望，「Wings Flight Academy 」模擬飛行駕駛，透過虛擬飛行，體驗到真實飛行挑戰及樂趣，大小朋友都可以變成Captain Cool，體驗駕駛飛機翱翔天空。

而觀塘室內Roller場，除了環境設計復古懷舊外，更可體驗滾軸溜冰的樂趣，同時也有教練進行小班教學，學習基本的溜冰技巧。另外，香港樂高®探索中心最近仲有限定活動，就係「旋風忍者訓練營」的主題活動。

▲ 飛行導師都是現役航空公司的機組人員或飛行執照持有者，並完成相關飛行導師訓練，小朋友可以放心學揸飛機。(圖：trip.com)

1. 「Wings Flight Academy 」飛行體驗

「展翅飛行學會」趣味模擬飛行的體驗，不論是大小朋友都可以透過虛擬飛行，體驗到真實飛行挑戰及樂趣，擁有一個不一樣的時刻。

「趣味飛行體驗」是專為4歲或以上的小朋友而設。最少15分鐘起，包括飛行導師給予講解飛行理論及操作大約5分鐘，拍攝紀念照及模擬駕駛；從而體驗飛行的樂趣及挑戰，成為一個難忘的時刻。

體驗價格：

星期一至四-＄499/15分鐘

星期五至日及公眾假期-＄599/15分鐘

▲ 波音 Boeing B737 NG 民航機，分為20、40同60分鐘體驗課程。(圖：展翅飛行學會)

趣味飛行體驗 – 波音 Boeing B737 NG 民航飛機

而本港唯一B737模擬飛行，配合導師悉心引導，必定可以體會難忘的民航機飛行體驗，帶給非凡樂趣，課程分為20分鐘啟德降落挑戰、40分鐘本場飛行挑戰和60分鐘基本運作程序挑戰，價錢由$799至$1999。

20分鐘課程(啟德降落挑戰) 優惠價 HK$799 體驗時段共1小時、包括：

– 體驗前講解及示範 (35分鐘)

– 飛行體驗及拍照 (25分鐘)

– 2次起飛及降落 (例如：由赤?角機場到啟德機場)

模擬在香港國際機場起飛然後於昔日啟德機場降落,帶給非凡樂趣!

40 分鐘課程(本場飛行挑戰) 優惠價$1,399體驗時段共1小時30分鐘、包括：

– 體驗前講解及示範 (45分鐘)

– 飛行體驗及拍照 (45分鐘)

– 2次本場飛行及加2個特選機長降落

(例如：在澳門機場本場飛行後，再到赤鱲角及台北機場降落)體驗飛機師基本訓練，實在不簡單!

60 分鐘課程(基本運作程序挑戰) 優惠價$1,999體驗時段共2小時、包括：

– 體驗前講解及示範 (55分鐘)

– 飛行體驗及拍照 (1小時5分鐘)

– 模擬航班基本操作程序 (例如：由香港飛往台北的航班)體驗實際航班的流程與會操作，有趣並長智識!

*模擬器附設體感震動裝置*

▲ 飛行導師都是現役航空公司的機組人員或飛行執照持有者，並完成相關飛行導師訓練。

家庭飛行體驗班

為有4歲以上的小朋友家庭而設，內容包括20分鐘飛行相關勞作及20分鐘DA62/R22模擬飛行體驗(只適用於小朋友)；增進父母與小朋友的溝通及關係，留下成長難忘時刻！(體驗後將會獲發紀念證書一張)

▲ 本港唯一B737模擬飛行，配合導師悉心引導，必定可以體會難忘的民航機飛行體驗，帶給非凡樂趣。(圖：展翅飛行學會)

課程價格：

星期一至四 : 三人家庭港幣$688，四人家庭港幣$888

星期五至日及公眾假期 : 三人家庭港幣$788，四人家庭港幣$988

費用包括

-15分鐘模擬飛行課程

-約10分鐘講解

-同行1位乘客可免費坐後座觀看虛擬飛行過程

預約網址：https://www.facebook.com/Wings-Flight-Academy-105638464524027/

預約電話：+852 2555 8773

預約電郵：info@wingsfa.com

【飛行體驗】

官網：https://www.wingsfa.com/

營業時間：平日及週五六：10:00 - 21:00；週日及公眾假期：14:00 - 19:00

*需於購買成功後，透過指定方法提前預約日期及時間。

體驗地址：荔枝角青山道485號九龍廣場2012室 (近荔枝角地鐵站B1出口)

預約電話：+852 2555 8773

預約電郵：info@wingsfa.com

預約網址：https://www.facebook.com/Wings-Flight-Academy-105638464524027/

2. 復古Rollalar

▲ 觀塘的室內滾軸溜冰場Rollalar，設有教練進行小班教學，學習基本既溜冰技巧。(圖：Rollalar facebook)

位於觀塘的室內滾軸溜冰場Rollalar，以80年代復古懷舊風設計，除了可以體驗滾軸溜冰的樂趣，亦有教練進行小班教學，學習基本既溜冰技巧。所以深受年輕情侶喜愛外，亦都很適合一家大小來一個非一般的親子日。

場地裝有懷舊燈泡裝飾，並設有不同燈光顏色讓你體驗溜冰樂趣，同時更可以打卡，而地下為木地板，設有鐵圍欄讓初學者扶住玩，費用更包租借大人同小朋友的鞋同護具，適合家長小朋友一齊參與。

▲ 室內滾軸溜冰場Rollalar，以80年代復古懷舊風設計，可以體驗滾軸溜冰的樂趣。(圖：Rollalar facebook)

Rollalar（暫需預約）

地址：觀塘牛頭角（牛頭角地鐵站B6出口行5分鐘）

時間： 星期一至四 11:30-13:30(此時段只限8月)／14:00-16:00／16:30-18:30／20:00-22:00 星期五至日及公眾假期 11:00-13:00／14:00-16:00／16:30pm-18:30／20:00-22:00 價錢表（2小時）

星期一至四2小時成人$170；18歲以下人士$150

星期五至日及公眾假期18:30前的時段，成人$180；18歲以下人士$160，晚上8點-10點；成人$230；18歲以下人士$190＋1杯飲品成，以上價錢不包括小組教學，需另外收費。

官方facebook：https://www.facebook.com/rollalar/

3.香港樂高®探索中心

▲ 準旋風忍者®和牛b同妹妹，透過一連串互動體驗掌握五大關鍵美德，兩個小朋友都覺得好好玩。(圖：@和牛b的成長日記)

場地達30,000平方呎，適合3-10歲的小朋友及樂高迷，而LEGOLAND內設有十個不同的樂高主題園區，包括機動遊戲古堡歷險、魔法轉盤、樂高4D動感體驗、樂高好朋友、迷你天地、樂高創意工作室、樂高賽車場、樂高咖啡室及禮品店。最近仲有限定活動，就係「旋風忍者訓練營」的主題活動，完成各項訓練更可獲得忍者頭帶及精美證書，而樂高DUPLO® JAMS 得寶農莊仲新增滑梯，小朋友一定鍾意。入場費只是$180包一位成人和一位小童，如果想去玩，記得先上網預約！

▲ 完成各項訓練並加入胡大師嘅精英團隊，仲可以獲得忍者頭帶及精美證書。(圖：@和牛b的成長日記)

地址: 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

官網：https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/

官方facebook：https://www.facebook.com/LEGOLANDDiscoveryCentreHongKong/

香港樂高®探索中心的資料及相片獲@和牛b的成長日記授權。

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責任編輯︰林碧洋