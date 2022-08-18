【親子好去處】嚴選九龍區最好玩室內遊樂場 揸飛機踩Roller忍者訓練
想揸飛機，又想踩Roller，如果可以做埋忍者，阿仔阿女一定好開心！
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今次童你玩，介紹的室內好去處，一次過滿足晒你三個願望，「Wings Flight Academy 」模擬飛行駕駛，透過虛擬飛行，體驗到真實飛行挑戰及樂趣，大小朋友都可以變成Captain Cool，體驗駕駛飛機翱翔天空。
而觀塘室內Roller場，除了環境設計復古懷舊外，更可體驗滾軸溜冰的樂趣，同時也有教練進行小班教學，學習基本的溜冰技巧。另外，香港樂高®探索中心最近仲有限定活動，就係「旋風忍者訓練營」的主題活動。
1. 「Wings Flight Academy 」飛行體驗
「展翅飛行學會」趣味模擬飛行的體驗，不論是大小朋友都可以透過虛擬飛行，體驗到真實飛行挑戰及樂趣，擁有一個不一樣的時刻。
「趣味飛行體驗」是專為4歲或以上的小朋友而設。最少15分鐘起，包括飛行導師給予講解飛行理論及操作大約5分鐘，拍攝紀念照及模擬駕駛；從而體驗飛行的樂趣及挑戰，成為一個難忘的時刻。
體驗價格：
星期一至四-＄499/15分鐘
星期五至日及公眾假期-＄599/15分鐘
趣味飛行體驗 – 波音 Boeing B737 NG 民航飛機
而本港唯一B737模擬飛行，配合導師悉心引導，必定可以體會難忘的民航機飛行體驗，帶給非凡樂趣，課程分為20分鐘啟德降落挑戰、40分鐘本場飛行挑戰和60分鐘基本運作程序挑戰，價錢由$799至$1999。
20分鐘課程(啟德降落挑戰) 優惠價 HK$799 體驗時段共1小時、包括：
– 體驗前講解及示範 (35分鐘)
– 飛行體驗及拍照 (25分鐘)
– 2次起飛及降落 (例如：由赤?角機場到啟德機場)
模擬在香港國際機場起飛然後於昔日啟德機場降落,帶給非凡樂趣!
40 分鐘課程(本場飛行挑戰) 優惠價$1,399體驗時段共1小時30分鐘、包括：
– 體驗前講解及示範 (45分鐘)
– 飛行體驗及拍照 (45分鐘)
– 2次本場飛行及加2個特選機長降落
(例如：在澳門機場本場飛行後，再到赤鱲角及台北機場降落)體驗飛機師基本訓練，實在不簡單!
60 分鐘課程(基本運作程序挑戰) 優惠價$1,999體驗時段共2小時、包括：
– 體驗前講解及示範 (55分鐘)
– 飛行體驗及拍照 (1小時5分鐘)
– 模擬航班基本操作程序 (例如：由香港飛往台北的航班)體驗實際航班的流程與會操作，有趣並長智識!
*模擬器附設體感震動裝置*
家庭飛行體驗班
為有4歲以上的小朋友家庭而設，內容包括20分鐘飛行相關勞作及20分鐘DA62/R22模擬飛行體驗(只適用於小朋友)；增進父母與小朋友的溝通及關係，留下成長難忘時刻！(體驗後將會獲發紀念證書一張)
課程價格：
星期一至四 : 三人家庭港幣$688，四人家庭港幣$888
星期五至日及公眾假期 : 三人家庭港幣$788，四人家庭港幣$988
費用包括
-15分鐘模擬飛行課程
-約10分鐘講解
-同行1位乘客可免費坐後座觀看虛擬飛行過程
預約網址：https://www.facebook.com/Wings-Flight-Academy-105638464524027/
預約電話：+852 2555 8773
預約電郵：info@wingsfa.com
【飛行體驗】
營業時間：平日及週五六：10:00 - 21:00；週日及公眾假期：14:00 - 19:00
*需於購買成功後，透過指定方法提前預約日期及時間。
體驗地址：荔枝角青山道485號九龍廣場2012室 (近荔枝角地鐵站B1出口)
預約電話：+852 2555 8773
預約電郵：info@wingsfa.com
預約網址：https://www.facebook.com/Wings-Flight-Academy-105638464524027/
2. 復古Rollalar
位於觀塘的室內滾軸溜冰場Rollalar，以80年代復古懷舊風設計，除了可以體驗滾軸溜冰的樂趣，亦有教練進行小班教學，學習基本既溜冰技巧。所以深受年輕情侶喜愛外，亦都很適合一家大小來一個非一般的親子日。
場地裝有懷舊燈泡裝飾，並設有不同燈光顏色讓你體驗溜冰樂趣，同時更可以打卡，而地下為木地板，設有鐵圍欄讓初學者扶住玩，費用更包租借大人同小朋友的鞋同護具，適合家長小朋友一齊參與。
Rollalar（暫需預約）
地址：觀塘牛頭角（牛頭角地鐵站B6出口行5分鐘）
時間： 星期一至四 11:30-13:30(此時段只限8月)／14:00-16:00／16:30-18:30／20:00-22:00 星期五至日及公眾假期 11:00-13:00／14:00-16:00／16:30pm-18:30／20:00-22:00 價錢表（2小時）
星期一至四2小時成人$170；18歲以下人士$150
星期五至日及公眾假期18:30前的時段，成人$180；18歲以下人士$160，晚上8點-10點；成人$230；18歲以下人士$190＋1杯飲品成，以上價錢不包括小組教學，需另外收費。
官方facebook：https://www.facebook.com/rollalar/
3.香港樂高®探索中心
場地達30,000平方呎，適合3-10歲的小朋友及樂高迷，而LEGOLAND內設有十個不同的樂高主題園區，包括機動遊戲古堡歷險、魔法轉盤、樂高4D動感體驗、樂高好朋友、迷你天地、樂高創意工作室、樂高賽車場、樂高咖啡室及禮品店。最近仲有限定活動，就係「旋風忍者訓練營」的主題活動，完成各項訓練更可獲得忍者頭帶及精美證書，而樂高DUPLO® JAMS 得寶農莊仲新增滑梯，小朋友一定鍾意。入場費只是$180包一位成人和一位小童，如果想去玩，記得先上網預約！
地址: 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號
官網：https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/
官方facebook：https://www.facebook.com/LEGOLANDDiscoveryCentreHongKong/
香港樂高®探索中心的資料及相片獲@和牛b的成長日記授權。
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責任編輯︰林碧洋