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【新冠肺炎】有少數公院病人不同意轉送私院　盧寵茂籲病人及家屬配合私院轉介安排

社會 17:56 2022/08/17

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醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

本港每日新增個案維持四位數字。醫務衞生局局長盧寵茂今日（17日）表示，因應近期住院人數上升，醫管局需要調整非緊急服務的服務量，預計影響近四分之一服務，情況並不理想，強調醫管局在轉介前必定會作出專業評估，確保病人情況合適才作出安排，亦不會因此增加收費，呼籲病人和家屬積極配合轉介安排，共同為抗疫工作出一分力。

盧寵茂指，早前與香港私家醫院聯會代表會面，商討公私營醫院合作，全數13間私家醫院均響應呼籲，在首階段騰出364張病床，並會視乎實際需要陸續將病床數目增至約1000張。經醫管局與私家醫院磋商後，公立醫院已由7月底開始逐步把病人轉送私家醫院繼續接受治療。

他感謝私家醫院過去數周持續接收轉介的病人，並呼籲病人和家屬配合轉介安排，讓醫管局可集中資源妥善應對新冠疫情挑戰。

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責任編輯：余思嵐

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