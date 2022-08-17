  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 19:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+劇集】桂綸鎂台劇《台北女子圖鑑》下月上架　11款「女子圖鑑」海報曝光

娛樂 18:45 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

Disney+原創台劇《台北女子圖鑑》將於9月21日推出，在今日（8月17日）一口氣推出由11位女演員所扮演的「都會女子類型」角色海報。

當中包括桂綸鎂飾演的女主角林怡姍為「挑戰型女子」、「奉獻型女子」楊謹華、「都會型女子」天心、「自在型女子」林思宇、「直率型女子」李霈瑜、「隨緣型女子」姚以緹、「求好心切型女子」夏于喬、「操控型女子」張景嵐、「踏實型女子」連俞涵、「果決型女子」陸明君、「前衛型女子」曾愷玹。

每款海報都引用角色的金句，例如由天心所飾演的阿姨「許夏荷」的經典台詞「台北的女生怕窮怕醜怕失敗」，足以顯示都會女子高度競爭的生活態度。

至於劇中演小鎂的職場主管「奕君」的陸明君，一句「事情沒有對錯，有的只是選擇」則道出職場生活裏利益現實的一面。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

透過這些角色海報突顯形形色色都會女子的樣貌以及鮮明個性，讓觀眾可以提前感受角色魅力，期待劇中將呈現的各種精湛演出。

而拍攝主海報時，桂綸鎂已經離開劇組有半年時間之多，如何找回角色林怡珊的感覺？小鎂說：「需要快速回想演繹過的片段，再跟着記憶走過怡姍的20年。回想怡姍從小善良富有正義感的個性和對夢想的嚮往，經歷工作和社會的磨練，幾段情感的挫折，最後的懂得和珍惜。」

最新影片推介：Alice專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

桂綸鎂 Disney Disney＋ 電視劇

最高瀏覽

【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃