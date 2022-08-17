【Disney+劇集】桂綸鎂台劇《台北女子圖鑑》下月上架　11款「女子圖鑑」海報曝光

Disney+原創台劇《台北女子圖鑑》將於9月21日推出，在今日（8月17日）一口氣推出由11位女演員所扮演的「都會女子類型」角色海報。

當中包括桂綸鎂飾演的女主角林怡姍為「挑戰型女子」、「奉獻型女子」楊謹華、「都會型女子」天心、「自在型女子」林思宇、「直率型女子」李霈瑜、「隨緣型女子」姚以緹、「求好心切型女子」夏于喬、「操控型女子」張景嵐、「踏實型女子」連俞涵、「果決型女子」陸明君、「前衛型女子」曾愷玹。

每款海報都引用角色的金句，例如由天心所飾演的阿姨「許夏荷」的經典台詞「台北的女生怕窮怕醜怕失敗」，足以顯示都會女子高度競爭的生活態度。

至於劇中演小鎂的職場主管「奕君」的陸明君，一句「事情沒有對錯，有的只是選擇」則道出職場生活裏利益現實的一面。

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透過這些角色海報突顯形形色色都會女子的樣貌以及鮮明個性，讓觀眾可以提前感受角色魅力，期待劇中將呈現的各種精湛演出。

而拍攝主海報時，桂綸鎂已經離開劇組有半年時間之多，如何找回角色林怡珊的感覺？小鎂說：「需要快速回想演繹過的片段，再跟着記憶走過怡姍的20年。回想怡姍從小善良富有正義感的個性和對夢想的嚮往，經歷工作和社會的磨練，幾段情感的挫折，最後的懂得和珍惜。」

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