【夫妻關係】孕妻懷胎5月熱到中暑　度縮老公嫌電費貴冷氣維持27°C

▲ 有孕妻熱到中暑，丈夫卻為慳電堅持冷氣維持27度。

準媽媽在懷孕期身心出現不少變化，如另一半能多體諒，絕對是對孕婦的支持。台灣一名孕妻熱到中暑，可是丈夫卻為了省電慳錢，堅持家中冷氣只能維持27度，不能調校較低溫度，只肯多買一部風扇給她。

該名孕妻近日於facebook群組「匿名2公社」發帖文表示，她與丈夫處於新婚階段，但最近天氣炎熱，二人因此起爭執。她現在懷孕5個月，早前因中暑去醫院求診，醫生建議他們將冷氣調整到24度，不料丈夫回家後依然維持27度，只裝了一部風扇來吹向她降溫。

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孕妻心淡提出離婚

孕妻指有風扇比較涼爽，但吹太久會頭痛，身體也發抖，而且醫生已叮囑盡量不要將風扇對人體直接吹。只是若不直接吹，她又感到太熱，非常矛盾。她詢問丈夫可否將冷氣調整至25度，丈夫認為很耗電，建議「再買一台電風扇給你」。可是孕妻實在受不了，於是提出回娘家睡。

丈夫聽後反問，「你一直回娘家，我這裡對你那麼不好嗎？」孕妻坦言一切都好，就是家裡太熱了，丈夫反對她回娘家。她隨即問小孩出生後，太熱怎麼辦，丈夫回應會把嬰兒床移到冷氣下面直吹，如果還熱再買一部風扇吹小孩，她無法忍受表示「我們離婚吧」。她不知自己的要求是對是錯，對於丈夫的反應卻很心痛。

網民︰佩服樓主敢嫁

帖文引來大批網民討論，幾乎一面倒支持孕妻，認為她的要求很合理，孕婦就是特別怕熱，不解人夫何以不能遷就及體諒。有網民留言，「只能說男人小器，又不體諒女生」、「佩服樓主敢嫁」、「奇文共賞！懷孕的老婆想吹幾度就幾度」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳