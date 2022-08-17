【減碳策略】中電與新聞博覽館推減碳專題展覽　即日起市民可免費參觀

▲ 中華電力與香港新聞博覽館合作舉辦以「電掣背後的故事」為主題的減碳專題 展覽。（中電圖片）

中華電力與香港新聞博覽館合作推出「電掣背後的故事」專題展覽，透過報章報道、圖片及短片等方式，推廣減碳訊息，應對氣候變化，讓公眾了解電力公司在社會經濟發展中所肩負的重要角色，由即日起至明年1月免費開放參觀。

中華電力表示，有關展覽現場設有互動項目闡述中華電力全方位的減碳策略，鼓勵公眾減碳節能，邁向綠色低碳生活。展覽於即日起至明年1月底開放予公眾免費參觀，開放時間為上午十時至晚上七時（逢星期一休息），歡迎公眾於開放時段入場參觀，了解中華電力的減碳工作及成果。詳情可瀏覽香港新聞博覽館網站 。

▲ 中華電力與香港新聞博覽館合作舉辦以「電掣背後的故事」為主題的減碳專題 展覽。（中電圖片）

另外，中電在8月亦推出「低碳未來 始於現在」網頁，設有「減碳知多點」、「中電的減碳策略」、「一起出分力」及「生活小知識」等四大主題，展示氣候危機加劇下，社會各界必須採取迫切減碳行動，以助達致淨零排放。



中華電力總裁蔣東強表示支持香港於2050年前實現碳中和，在實踐低碳發電的過程中，會竭盡所能為客戶維持高度安全及可靠的電力供應；同時協助客戶管理用電需求和推動節能，應用創新科技支援客戶，減少碳足跡。

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責任編輯：伍瑋瑋