【烈火少女】探究傳統觀念與男女平等　森美+梁雍婷+岑珈其分享自身難忘經歷

▲ 森美、梁雍婷、岑珈其一同接受TOPick訪問。

動畫電影《烈火少女》找來森美、梁雍婷（Rachel）和岑珈其一起為戲中角色配音，戲內的女主角Georgia從小到大都渴望能像爸爸Shawn一樣成為消防員，可惜1932年的紐約市並不允許女性投身這項職業。

森美、梁雍婷和岑珈其一起討論傳統觀念與男女平等的話題，眾人又分享過去曾遇過的生死經歷。

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森：森美；梁：梁雍婷；岑：岑珈其；記：記者

記：你覺得可以打破傳統嗎？

梁：有時候習慣了，覺得女生、男生不可以這樣，很易會墜入這些陷阱，就如男生跳芭蕾舞一樣。

岑：外界總會有些看法，會被這些先入為主的想法所限制，其實我覺得沒需要去限制。

梁：我會覺得（愛情）是可以打破傳統，很多人會覺得男生應該送女朋友回家，但其實我覺得女生也可以去求婚，不一定是男生做主動。有時會很容易希望男生做些甚麼，希望男生求婚，但我覺得這些價值觀可以與時並重，求婚的不一定是男人。

岑：我覺得衣著，特別是現今世代對時尚的看法，不需要再限制於男生不能穿裙，或女生一定要穿裙。

森：如果男人可以生育，讓他們生育也可。我太太懷孕時我也未能感覺到她的痛苦。我曾經嫌棄她作嘔，其實作嘔她也不想的。男人需要嘗試作嘔、月經、懷孕，那便懂得愛錫老婆了。

岑：重男輕女，到現時也不明白為何只愛錫兒子而不愛錫女兒。

森：舊傳統就是不讓女兒去做某些事情，怕她會受傷害，只要她喜歡其實亦可以做到。

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記：你會為你的摯愛放棄夢想嗎？

岑：我真的未去到這麼偉大可以放棄夢想，我覺得這牽涉我做人還會否有目標、方向、價值。不是我不愛我的摯愛，但若然需要二選一，我覺得中間出現了一些問題。如果一個人放棄了他的夢想，其實他很失敗。

梁：如果我愛的人有需要，例如需要我捐腎臟給他，只要我做到的也會去做。

森：珈其所說的是主動放棄，他說得很對的就是你愛的人不會主動要你去放棄。Rachel的是被動放棄，大家都不想要放棄。作為爸爸，為了子女和太太也放棄過自己的工作，當時小朋友尚很年小，太太生病了，當時便需要放棄我的工作。自此以後便沒有再做棟篤笑個人表演，當時做了兩年，自此之後便停了。都是被動的，有時為了家庭，可能需要減低自己的工作量，照顧家庭，被動地付出。很多爸爸也有，不過他們放棄的並非夢想，放棄駕電單車。

岑：我很喜歡電單車，電單車牌也考了，但不能買電單車去駕駛，因為太太不喜歡。

森：其實爭扎並不大的，很理所當然，現在回望會覺得有少許可惜，但那刻是理所當然的。事情過去後會覺得有點可惜，但不會後悔。

梁：一般我會說「為何不可？」，一句「點解」會令別人沒我那麼好氣。

岑：其實都傾談了很久，是被動的，我有時覺得是取捨。可能待兒子長大後再玩。其實是理所當然的，因為真的不想太太擔心，這不是一個Must。

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記：可以分享一段最接近生死的經歷嗎？

森：我最接近生死是3年前，我生了色素瘤在口內，當時醫生跟我說很少有，當時上網看過如果是惡性的話只有兩年命，跟死亡最接近就是那刻。幸好是良性，很感恩，由我做手術至化驗那段時間令我覺得是最接近死亡，首先很少是良性。割掉後暫時沒事。

人生很不同，回家後看見家人，當時太太不在香港，去了英國陪兒子讀書，很孤單去面對自己覺得是最後的一段路。有時會坐在門口看着女兒做功課，其實很奇怪的，但很享受那刻可以做功課的時候。年紀愈大就會有很多面對死亡的經歷。

岑：其實應該有一個很大的轉變。

森：是的，但很快便沒有了。那一年很警剔，之後就沒了。

岑：我想我算是幸運的，沒有這種那麼接近的。唯一一次很辛苦的是我中了手足口病，醫生笑指正常是小朋友中的，因為小朋友玩屎玩尿。我懷疑因為家姐的小朋友中了，傳染了給我。因為大人中是很辛苦的。當時我很痛，並需要隔離，自己一個在病房內，護士會叮囑我別離開房門。

那刻我會覺得我是否要死了。會痛到睡不了。當睡了後，一吞口水又痛醒了，我想是人生最痛苦的一次，加上有發燒。那刻的辛苦令我覺得人生真的很沒希望。康復後又打回原形。

有次去西藏是遇上高原反應，需要立即吸氧氣樽，原來身體健康是這麼重要的，原來人是這麼脆弱。現時則覺得很小事。有時是需要久不久去警剔自己。

梁：我是別人覺得我很接近死亡，很多年前跟朋友到沙巴潛水，潛到一半時氧氣筒浮了上去。我很淡定，當時正在閉氣，慢慢地游過去取回它。我緊張，朋友和教練被嚇倒了。

現在回想我是沒有害怕的感覺，可能我面對這些事情比較豁達，之後才會害怕，當下不懂得害怕。可能因為我已吸入了足夠的氧氣，足夠十多秒。這經驗會令我在玩機動遊戲前會三思。

岑：我不知道是因為人愈大，還是經歷了這些事情，會愈怕死。可能因為有太多事情未去做，人愈大便愈怕死。

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記：你希望電影能為觀眾帶來甚麼訊息？

森：我希望看這套戲的人可找到自己的夢想，明白夢想的重要。我曾發現過小朋友未找到自己的夢想，我會有點自責，經常叫他們讀書、學習，但不曾教導他們去追尋自己的夢想。這是很重要的。看看四周，有很多人一生過了，都沒有找到，亦不知道自己的夢想是甚麼，很缺失的。

岑：我絕對認同，因為夢想能為人帶來很多希望，人縱使會面對很多難關，但只要他知道自己的夢想，他會有能量去克服，不然便會很灰心，人生很沒希望。除了跟家人看戲時能開心一下，亦鼓勵小朋友追夢。

梁：無論大人或小朋友看畢後，也可以有勇氣去嘗試，就像女主角般不怕失敗。在追尋夢想的路上，少不免會遇上失敗，但最重要是願意去繼續面對挑戰。

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化妝：Deep Choi（梁雍婷）、@carmencmakeup_cc （岑珈其）

髮型：Oscar Ngan@ii ALCHEMY hair（梁雍婷）、@nickienick（岑珈其）

服裝：Dec.em.ber（梁雍婷）

鞋：CHARLES & KEITH（岑珈其）

記者：梁樂欣