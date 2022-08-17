【旅遊展2022】南韓館玩遊戲贏韓食料理包    泰國館答中問題送來回曼谷機票

本港抵港檢疫「鬆綁」，吸引大批港人有意出遊，適逢香港國際旅遊展8月18開幕，可為港人提供最新的景點資訊。日本熊本縣就推介去年復修完成的熊本城天守閣，韓國就主打釜山及春川最近開幕的「樂天世界」及LEGOLAND，台灣就推介全台唯一沒有空調的台東藍皮火車。業界普遍看好實施「3+4」檢疫後，有助刺激市民外遊。

今屆有27個國家及地區參展，包括港人旅遊熱點台灣、泰國、南韓及日本逾10個地區及縣市等，不少參展商都出盡法寶，希望吸引入場人士到訪參觀，當中南韓展館設有遊戲環節，只要「打畫片」成功翻轉一次或「踢毽子」連續5次，即可贏走韓食快速料理包或迷你公仔一個。

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現時港人入境南韓已免檢疫，吸引不少港人外遊，韓國觀光公社表示，當地新增不少新景點，如今年3月底開幕的釜山「樂天世界Adventure釜山：Magic Forest」及今年5月開幕、位於春川的韓國LEGOLAND。公社預計，隨著香港檢疫放寬至3天酒店加4天家居檢疫，到訪當地的港人會由7月的1,200人，上升至8月的2,000人。

同場參展的泰國，亦推出有獎問答環節，吸引港人到訪泰國，其中在8月20日（周六）泰國旅遊局更與2間航空合作，送出3張來回機票，更送出盛泰樂酒店及度假村酒店禮券一張。至於周日則送出2張HK Express的來回機票。

當地旅遊局表示，自4月實施全面通關後，當月已有2,000名港人到訪，及至7月已有6,000人到訪。為迎合港人自由行的需求，該局新設中文網，提供第一手遊泰資訊及景點。該局預計，自本港推出「3+4」檢疫後，會有更多港人到訪。被問到柬埔寨詐騙案猖獗，甚至有港人被誘騙到當地，該局稱不擔心案件會影響港人遊泰的意慾，強調港人外遊十分謹慎，當地政府亦會保障遊泰港人的安全。

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記者：陳麗娜