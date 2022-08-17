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【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女

社會 20:23 2022/08/17

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死者生活照。（家屬提供）

油麻地母嬰健康院日前發生奪命意外，43歲女保安遭鐵閘壓倒傷重不治。死者家屬昨透露涉事電鐵閘經已故障2星期，直斥政府須為事件負上最大責任︰「咁即係謀殺我個女！」

死者魏玉筠由保安公司指派到油麻地母嬰健康院工作，每周於上址工作1至2天。其母魏太昨引述警方消息指，原來涉案電閘已故障2星期，一般需2名受訓人員合力拉動。惟魏太指警方在檢視閉路電視後透露，事發時僅死者1人拉閘，而事故現場亦未發現有任何關於鐵閘故障的告示。魏太直斥︰

佢（死者）唔知道係有問題嘅，咁即係謀殺我個女啫！

死者全身包括後腦及手部等多處受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救6小時後不治。死者胞姐泣訴：

佢耳仔碎晒，頭骨爛晒，裏面啲內臟全部都爆晒，盆骨碎晒，打咗4枝強心針仲要電擊......

說到這裏，她一度痛哭至失聲。而魏太亦哽咽稱︰

政府點解咁疏忽？醫生都話無見過死得咁慘！今日係扑死我個女，第日會唔會扑死其他BB？

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惟事發至今，魏太指僅保安公司曾於昨日對家屬稍作慰問，沒有任何政府部門或公司人員出面交代事故原因，更遑論賠償問題。魏太稱死者是一家人的經濟支柱，每月收入有3分之2用於供養父母，而丈夫更於今年確診腎癌，日後須長期洗腎。而愛女遽然離世，兩老頓失所依，面對殮葬費、日後的生活、醫療開支，魏太亦茫然嘆稱︰「我唔知點追究，好徬徨。」

事實上鐵閘傷人事件並首例，新田購物城3年前亦曾發生同類致命意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請，政府應審視全港所有電閘的安全，強制物管公司或業主安排詳細檢查，並研究電閘的設計是否有問題。該會亦敦促政府應就事件盡快提供協助，並要求保安公司及電閘承判商就事件作交代。

政府發言人表示，勞工處已展開調查，查找意外成因和有關持責者的法律責任。而機電署亦已展開巡查行動，檢視所有政府處所同類大型電閘，避免類似事件發生，預計有關的檢查行動於兩星期內完成。

其他工務部門包括水務署、渠務署、土木工程拓展署及路政署，亦會於一星期內完成檢查其轄下設施的電閘裝置。香港房屋委員會、香港房屋協會、醫院管理局、市區重建局、港鐵公司及香港機場管理局亦會採取相應行動，檢查轄下處所同類大型電閘裝置，確保手動操作合乎安全。此外，屋宇署亦會去信物業管理公司，呼籲他們就其管理物業內的大型電閘作相應檢查，以確保公眾安全。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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