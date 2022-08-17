第二次前廳交流會被批安排混亂　「不如在議事廳㩒掣更好」

▲ 立法會今日舉行第二次前廳交流會，一眾議員與官員擺出心形手勢拍照。（立法會秘書處）

歷時1.5小時的立法會第二次前廳交流會今日上午結束。不過，議員似乎對是次安排略有微言，比起首次交流會，今日逾一半時間需要議員舉手發言，自由討論環節的時間減少，大多議員覺得安排較首次差。

今次前廳交流會分為兩節，議員分為5個小組，第一節由立法會主席梁君彥主持，首先由政務司副司長卓永興向議員介紹「政府打擊衞生黑點計劃」，及後每組輪流由議員舉手，提出問題及發表意見，再由卓永興解答；第二節則為分組自由討論環節，期間議員及司長可走動。

有議員透露，第一節時間過長，其他議員想解決的問題，自己未必關注，亦令迫切與官員溝通的議員，等到有點心急。有議員私下直指交流會情況混亂，輪流舉手發言的形式，猶如立法會大會的口頭質詢環節，議員不但未能追問，發言時間亦有限制，仿如只能舉手表態，官員卻只提供官方答案，坦言「不如在議事廳㩒掣更好」。

第二節的自由討論環節因而只剩下45分鐘，但有議員則認為該節交流效益更高。有人形容每名官員有如一朵花，而議員則是蜜蜂，「大家拿著最想傾的議題與它（官員）討論，快問快答，一針見血，不要廢話，一語中的，效果更好。」

新方向張欣宇認為，第二節自由討論的時間與官員深入交流的時間「唔夠喉」。有議員認為時間安排上，需要再作調整，相信政府仍在摸索前廳交流會的模式，日後會再優化。

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