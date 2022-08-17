【新冠疫苗】3歲以上第2劑新冠疫苗接種率達9成　楊何蓓茵：重要的里程碑

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

今日3歲以上人口第2劑新冠疫苗接種率達9成，而新冠疫苗總接種劑次為18,352,673劑。公務員事務局局長楊何蓓茵形容，這是一個重要的里程碑，而面對着傳播力強的變種病毒株，這絕對不是終點。她強調疫症當前，不能停步，當務之急是所有年齡組別盡快打齊3針。

新冠疫苗接種計劃在去年2月26日推出，最初是優先接種組別先行，後來逐漸擴大，時至今日，滿6個月大的幼童亦能接種疫苗。楊何蓓茵指，接種計劃全面推行後，儘管專家苦口婆心不斷呼籲接種疫苗，去年10月31日錄得單日最低接種總劑次，所有接種點加起來只有6,300劑。直至第五波疫情爆發，今年2月18日錄得單日接種總劑次的最高紀錄，即102,000劑。她形容大眾對新冠疫苗接種的反應隨着疫情發展，可謂「走過高山低谷」。

惟她重申，雖今天3歲以上人口首兩劑接種率已達9成，疫苗保護力會隨着時間減低，現時只接種兩劑疫苗的保護力是不足夠的。她續指，按專家建議，應適時接種合適劑次的新冠疫苗，尤其是長者和小童，確定是否已打齊3針，甚至第4針疫苗。

楊何蓓茵又指，第五波疫情的數據清楚說明，打針與不打針之間在最嚴重的情況下，可以是生與死的分別，長者如是，小童也不會例外。若每個家庭成員打齊針，就算不幸染疫也可以減少重症、死亡，和嚴重後遺症的風險。打齊疫苗，是疫情下保護自己、保護家人的唯一出路。而社區疫苗接種中心和各接種點有充裕能力應付需求。

她又表示，市民不應待疫情升溫時才打疫苗，現時的病毒已變得傳播力更強，即使不在疫情高峰時，也有機會感染。況且接種疫苗後要兩個星期左右才產生抗體發揮防禦功效，「臨急抱佛腳」絕不可取。

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記者：黃穎津