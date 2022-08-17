【童樂居】兒童住宿服務檢討報告提30項建議　倡前執法人員加入小組突擊探訪

▲ 童樂居去年被揭虐兒事件，社署事後成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年被揭虐兒事件，觸發社署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會。據悉，首階段檢討報告已大致完成，初步提出30項建議，涵蓋服務質素、規管及監察、規劃及供應3大範疇，包括成立由太平紳士及社福界人士等組成的小組突擊探訪、訂立舉報制度，以及引入登記院長制度和提升幼兒工作員人手比例等。

消息指，第1階段報告提及社署察悉其監管機制確有不足之處，包括偏重檢查文件及機構自評，以至未能察覺實際運作情況。報告在服務規管及監察範疇提出11項建議，包括在社署幼兒中心督導組，加入由護士出任的「保健衛生督察」和曾在執法機構工作的人員，並更新巡查清單，要求保健衛生督察觀察幼兒身體狀况、審視照顧及醫療紀錄。

社署已要求留宿幼兒中心或住宿特殊幼兒中心，在符合私隱下安裝閉路電視監察系統，又建議在閉路電視系統引入新科技以加強監察，以便迅速辨識員工不當行為；而督導組巡查時會抽查閉路電視紀錄、觀察幼兒狀況等。

報告另建議成立留宿幼兒中心或住宿特殊幼兒中心服務質素小組，由醫護、專職醫療、教育、社福界人士、地區領袖及太平紳士等組成，會突擊探訪及視察，包括觀察幼兒行為及情緒、向職員及探訪親友蒐集意見。機構須建立有效內部監管機制，包括成立由管治委員會及管理層牽頭的內部服務審查機制，以及訂立舉報制度等。

人手配置、專業支援、增潤職能及加強培訓範疇則涉12項建議，報告建議提升幼兒工作員人手比例，由目前1:6.2，提升至1:4.5，並增設「幼兒照顧助理員」分擔工作。報告亦建議引入院長登記制度，在入職時必須在指定時間內完成指定保護兒童的培訓課程，並在入職後須持續專業進修，以確保院長能及早察覺懷疑虐兒情況，並規定院長須舉報懷疑虐兒個案。

服務規劃及供應方面涉7項建議，包括加強寄養服務，讓更多有需要兒童在家庭式環境成長，社署正物色地方設小型留宿幼兒中心。

委員會成員、社福界立法會議員狄志遠認為建議方向正確，加強巡查料有助改善兒童被疏忽照顧情況，避免童樂居事件再發生，他舉例指監獄亦設太平紳士巡查，並關注有否足夠人手以提升幼兒工作員人手比例。

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責任編輯：馮琪雅