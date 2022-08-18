【最後探戈】「林丹殺手」黃永棋世錦賽後退役　月底拼盡劍指頒獎台

▲ 「林丹殺手」黃永棋世錦賽後退役，遺憾大賽未曾奪冠月底拼盡劍指頒獎台。（曾耀輝攝）

「羽毛球影響我一世人，帶俾我實在太多。」經歷17年港隊全職羽毛球運動員生涯，黃永棋已下定決心退役，月底世界羽毛球錦標賽作為他的最後探戈。回想職業生涯，黃永棋以「刺激」來形容，一路走過高山低谷，感激羽毛球不只令他成為運動員，更為他帶來家庭及事業，人生已與羽毛球密不可分。

面對職業生涯的遺憾，黃永棋說是未能奪取大賽冠軍，決意在今次世錦賽搏盡每一分，冀在個人最後一次大賽中打出最好一面，劍指頒獎台。

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最後才可參賽 「天俾機會我」

32歲羽毛球港隊老大哥黃永棋決定，以月底舉行的世界羽毛球錦標作為告別賽，賽後將結束17年港隊生涯。

談及退役，黃永棋解釋因為「排名解凍」，會失去所有排名，未來的大賽他將不符合資格，是次世錦賽是他代港出戰的最後機會。不過，最初黃永棋僅為後補第18名，機會渺茫，其後升至後補第2，最後更獲通知可出賽，他形容：

係個天俾機會我代表香港，打最後一個比賽。

去年仍然不言退，黃永棋在上年全運會表現不俗，原與教練計劃續戰今年舉辦的亞運，惟亞運因疫情關係延期一年，黃永棋苦笑道︰「你買車差一年都差好遠啦」，只能輕歎計劃趕不上變化。

疫下居家簡單訓練 狀態下滑

黃永棋坦言，年紀亦是一個問題，疫情期間閉門訓練營，他因為女兒年幼需要回家照顧，未能參與訓練，只能在家作簡單訓練。他指狀態不斷下跌，如果想重回巔峰狀態，需要花費很多的資源及時間，倒不如將機會讓給年輕球員，認為每個球隊都會經歷培養新血時期，將資源集中在他們身上。

年少成名的黃永棋，21歲時有一個響噹噹的別稱「林丹殺手」，惟當時他卻認為自己「受不起」。11年過去，黃永棋笑言對不起這個名字，當年他可以藉名氣得到更多資源，但當時他不懂，回想過來，這位「林丹殺手」現時已看開︰

呢個名，我而家諗反而係對你一個肯定，你具備呢個實力去擊敗佢，你應該係對得住呢個名。

談起17年來有何遺憾，黃永棋直言︰「大賽無攞獎，每次都係差一步！」不過，對於這個遺憾，他亦看得開，認為有遺憾並不是一件壞事，反而是一種不會忘記、刻骨銘心的回憶，而且或會因而得到額外收穫，故對遺憾不感負面。

運動員生涯「刺激」 歷盡起跌

若要用一個詞去總結運動員生涯，黃永棋選擇以「刺激」來形容，認為17年來高潮起伏，不論開心或不開心都一一經歷過，更在羽壇的世界認識到另一半陳祉嘉、更生下愛情結晶、再到建立自己的球會，家庭及事業都是圍繞羽毛球。

唔會覺得羽毛球淨係帶俾我係一個運動員，帶俾我好多感觸、感覺，仲有好多嘅可能性。

根據世錦賽程，若順利晉級的話，黃永棋將在32強與另一名「林丹殺手」伍家朗合演港隊內戰。對於告別戰，黃稱未有想太多，只冀在最後一個比賽中打出最好一面，目標仍放眼獎牌。

能夠打呢個比賽，我唔會淨係想打一兩場，我想去攞獎，有機會打就會搏盡每一分。

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