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【罕見意外】女保安遭鐵閘奪命家人泣不成聲　樂於助人常餵流浪貓狗

社會 22:00 2022/08/17

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死者戴漁夫帽與母親於海洋公園攝影留念。（家屬提供）

油麻地母嬰健康院日前發生奪命意外，43歲女保安遭鐵閘壓倒傷重不治。死者家屬昨透露涉事電鐵閘經已故障2星期，直斥政府須為事件負上最大責任。詳情即看：【下一頁

死者母親魏太指，死者魏玉筠離婚多年，與父母胞姊及姨甥女同住，與細姨甥女感情甚篤，經常一起打波，姨甥女驚聞噩耗十分傷心，而死者父親亦感經常訴說掛念受害人，令家中瀰漫一片愁雲慘霧。

魏太稱，女兒為人善良，樂於助人，喜歡唱歌和小動物，常餵飼流浪貓豿。雖然死者胞姐因其亦有家庭要照顧，照顧雙親的責任大半落在魏玉筠肩上，她亦從無怨言，作為家中的經濟支柱，她不僅每周工作6天，每天工作10多小時，更將3分之2薪金用於供養父母。

魏太直言，自意外發生後，每日都寢食難安，面對重病丈夫傷心之下，仿如「痴呆」般詢問小女兒下落，亦不知應如何回答。而與魏玉筠感情深厚的胞姊一提起小妹更是泣不成聲：

我呀妹成日講我愛你，但我講唔出口，宜家無咗個妹......佢成日叫我家姐，宜家無人再叫我家姐......

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記者：黃穎津

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工業意外 記者 保安 油麻地

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