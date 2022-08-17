  • 27°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 22:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】霍啟剛聯同舞台業界晤康文署　倡表演場地須聘安全主任

社會 22:09 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

霍啟剛聯同業界代表約見康文署署長。(霍啟剛 fb)

人氣男團MIRROR上月底紅館演唱會螢幕飛墮事故發生3星期，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日(17日)聯同業界約見康文署署長劉明光，並建議康文署更新演出場地的使用及安全守則。

霍啟剛表示，演出業界一致認為政府有必要在紅館及伊館聘請安全主任，負責監督舞台上所有機動裝置的運行安全，監督技術排練執行，以及就有關裝置對表演者的人身安全，作出風險評估。霍啟剛續稱，本港演出業界一向非常專業，十分重視舞台安全，但事件曝露行業需要完善的地方，業界代表均認為要提升舞台安全，保障所有舞台工作者安全。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【打擊毒品】警放蛇搗破大麻花倉庫檢市值120萬元毒品　拘22男女涉販毒
今日 16:05
【打擊毒品】警放蛇搗破大麻花倉庫檢市值120萬元毒品　拘22男女涉販毒
【失業率】本港失業率再放緩至4.3%　失業大軍減至16.8萬人
今日 16:31
【失業率】本港失業率再放緩至4.3%　失業大軍減至16.8萬人
【暑期實習】新輝建築實習添智慧科技元素　助82名學員習綠色建築新知識
今日 16:30
【暑期實習】新輝建築實習添智慧科技元素　助82名學員習綠色建築新知識

你可能感興趣

【打擊毒品】警放蛇搗破大麻花倉庫檢市值120萬元毒品　拘22男女涉販毒
今日 16:05
【打擊毒品】警放蛇搗破大麻花倉庫檢市值120萬元毒品　拘22男女涉販毒
【失業率】本港失業率再放緩至4.3%　失業大軍減至16.8萬人
今日 16:31
【失業率】本港失業率再放緩至4.3%　失業大軍減至16.8萬人
【暑期實習】新輝建築實習添智慧科技元素　助82名學員習綠色建築新知識
今日 16:30
【暑期實習】新輝建築實習添智慧科技元素　助82名學員習綠色建築新知識
Mirror 表演 演唱會 康文署 霍啟剛 文娛藝術 行業 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃