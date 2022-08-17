【MIRROR演唱會】霍啟剛聯同舞台業界晤康文署　倡表演場地須聘安全主任

▲ 霍啟剛聯同業界代表約見康文署署長。(霍啟剛 fb)

人氣男團MIRROR上月底紅館演唱會螢幕飛墮事故發生3星期，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日(17日)聯同業界約見康文署署長劉明光，並建議康文署更新演出場地的使用及安全守則。

霍啟剛表示，演出業界一致認為政府有必要在紅館及伊館聘請安全主任，負責監督舞台上所有機動裝置的運行安全，監督技術排練執行，以及就有關裝置對表演者的人身安全，作出風險評估。霍啟剛續稱，本港演出業界一向非常專業，十分重視舞台安全，但事件曝露行業需要完善的地方，業界代表均認為要提升舞台安全，保障所有舞台工作者安全。

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責任編輯：蘇文軒