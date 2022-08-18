【轉換跑道】黃永棋冀「教波又教人」　盼多伴愛女成長

▲ 黃永棋冀「教波又教人」，盼多伴愛女成長。（曾耀輝攝）

在月底世錦賽後，黃永棋將卸下全職運動員身份，退役後會將專注力轉移到事業及家庭上，希望在球會上「教波教人」外，有更多時間陪伴女兒成長。

「林丹殺手」黃永棋世錦賽後退役，遺憾大賽未曾奪冠月底拼盡劍指頒獎台。 （詳情即看【下一頁】）

不追求「死練」 培訓學員正面觀

教學上，黃永棋有一套獨特見解，他強調不是追求學員「死練」，羽毛球訓練並不一定要追求成為冠軍，反而是通過訓練學員的思維、想法，令他們獲得更大的樂趣及得着，可以是如磐石般堅毅的心態，或是如步法般多變的思維等。

黃永棋認為，「教波」同時亦要「教人」，他年輕時曾以為成功訓練出一個專業球手、學生得到冠軍就是「冠軍教練」，才稱得上厲害。惟現在他反而認為，教學重點應是放在如何令學員具正面想法，不論他日後是否走在運動員的路上，學習羽毛球都對他們未來發展有好的影響。

黃永棋計劃未來與更多學校及俱樂部合作，冀提供與坊間不同、具系統性的訓練，除提供興趣班外，亦有為想更上一層樓的學員專門設計訓練計劃。

你想做啲好專業訓練，我一定將個方法教俾你，因為我都係由細到大咁嚟。

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談2歲半女兒 滿臉笑意樂上半天

退役後，黃永棋會把更大的專注力轉向家庭，他與妻子的小公主Mia今年已2歲半。他認為，這個時期陪伴女兒成長很重要，看着她成長是個寶貴的經驗。

談起女兒時，黃永棋臉上藏不住笑意，訪問當日更是他首日帶女兒上學。

今日第一日送佢返學 ，好開心，佢講好多野，講到停唔到，由朝講到晚，我真係頭都暈。

黃永棋曾希望女兒能看到他出外打比賽，現時雖有機會，惟疫情緣故導致未能如願。

惟有錄低呢場最有價值的比賽，話俾佢知爸爸其實都打到嘅。

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