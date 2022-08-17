【強制檢測】65處所納強檢 涉北角寶馬台2座、將軍澳君傲灣2座等【附名單】
社會 22:19 2022/08/17
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月18日至19日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 薄扶林華富二邨華興樓
- 鴨脷洲海怡半島御翠居
- 黃竹坑南濤閣 2 座
- 北角和富中心 17 座
- 北角寶馬台 2 座
- 北角康澤花園 D 座
- 鰂魚涌太古城銀栢閣
- 筲箕灣耀東邨耀興樓
- 筲箕灣愛蝶灣 8 座
- 柴灣富欣花園 4 座
- 柴灣翠灣邨翠康樓
- 柴灣興民邨民逸樓
- 油塘油麗邨頤麗樓
- 油塘油麗邨豐麗樓
- 藍田康華苑宏康閣
- 藍田啟田邨啟仁樓
- 觀塘寶珮苑寶瑤閣
- 觀塘安泰邨勇泰樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
- 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
- 慈雲山慈民邨民健樓
- 黃大仙竹園北邨榕園樓
- 九龍城德朗邨德瓏樓
- 九龍城德朗邨德瑤樓
- 將軍澳尚德邨尚明樓
- 將軍澳君傲灣 2 座
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 大圍雲疊花園 4 座
- 大圍美城苑貴城閣
- 大圍顯徑邨顯慶樓
- 沙田駿洋邨駿山樓
- 沙田濱景花園 4 座
- 沙田水泉澳邨喜泉樓
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 馬鞍山錦英苑錦耀閣
- 馬鞍山錦英苑錦雅閣
- 馬鞍山海典灣 3 座
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 大埔太湖花園 15 座
- 粉嶺祥華邨祥裕樓
- 粉嶺嘉福邨福安樓
- 粉嶺粉嶺中心 E 座
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 葵涌葵蓉苑 2 座
- 青衣灝景灣 6 座
- 荃灣萬景峯 2 座
- 屯門欣田邨喜田樓
- 屯門兆麟苑翠麟閣
- 屯門建生邨泰生樓
- 屯門大興花園 2 期 3 座
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 天水圍天瑞一邨瑞國樓
- 天水圍天慈邨慈輝樓
- 天水圍栢慧豪園 6 座
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 東涌逸東一邨雍逸樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 香港仔漁暉苑美暉閣
- 香港仔漁暉苑安暉閣
- 香港仔漁暉苑景暉閣
- 粉嶺華明邨康明樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
- 粉嶺碧湖花園 2 座
- 粉嶺碧湖花園 1 座
- 粉嶺碧湖花園 3 座
- 粉嶺昌盛苑昌靖閣
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記者：黃穎津