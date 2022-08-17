【強制檢測】65處所納強檢　涉北角寶馬台2座、將軍澳君傲灣2座等【附名單】

▲ 指定期間曾身處65個指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月18日至19日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

薄扶林華富二邨華興樓

鴨脷洲海怡半島御翠居

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北角寶馬台 2 座

北角康澤花園 D 座

鰂魚涌太古城銀栢閣

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柴灣富欣花園 4 座

柴灣翠灣邨翠康樓

柴灣興民邨民逸樓

油塘油麗邨頤麗樓

油塘油麗邨豐麗樓

藍田康華苑宏康閣

藍田啟田邨啟仁樓

觀塘寶珮苑寶瑤閣

觀塘安泰邨勇泰樓

秀茂坪秀茂坪邨秀富樓

牛池灣彩雲二邨啟輝樓

慈雲山慈民邨民健樓

黃大仙竹園北邨榕園樓

九龍城德朗邨德瓏樓

九龍城德朗邨德瑤樓

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將軍澳厚德邨德安樓

大圍雲疊花園 4 座

大圍美城苑貴城閣

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沙田駿洋邨駿山樓

沙田濱景花園 4 座

沙田水泉澳邨喜泉樓

沙田碩門邨喜碩樓

馬鞍山錦英苑錦耀閣

馬鞍山錦英苑錦雅閣

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大埔頌雅苑頌真閣

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粉嶺祥華邨祥裕樓

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粉嶺粉嶺中心 E 座

上水彩蒲苑彩瑩閣

葵涌葵蓉苑 2 座

青衣灝景灣 6 座

荃灣萬景峯 2 座

屯門欣田邨喜田樓

屯門兆麟苑翠麟閣

屯門建生邨泰生樓

屯門大興花園 2 期 3 座

天水圍天澤邨澤潤樓

天水圍天瑞一邨瑞國樓

天水圍天慈邨慈輝樓

天水圍栢慧豪園 6 座

天水圍天恒邨恒貴樓

東涌逸東一邨雍逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

香港仔漁暉苑美暉閣

香港仔漁暉苑安暉閣

香港仔漁暉苑景暉閣

粉嶺華明邨康明樓

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

粉嶺碧湖花園 2 座

粉嶺碧湖花園 1 座

粉嶺碧湖花園 3 座

粉嶺昌盛苑昌靖閣

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記者：黃穎津