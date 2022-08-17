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【強制檢測】65處納強檢　涉北角寶馬台2座、將軍澳君傲灣2座等【附名單】

社會 22:19 2022/08/17

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指定期間曾身處65個指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9個指明地方被納入強制檢測公告，須在8月18日至19日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
  • 天水圍天澤邨澤潤樓
  • 屯門欣田邨喜田樓
  • 沙田駿洋邨駿山樓
  • 北角寶馬台 2 座
  • 將軍澳尚德邨尚明樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
  • 觀塘安泰邨勇泰樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞國樓
  • 天水圍天慈邨慈輝樓
  • 屯門兆麟苑翠麟閣
  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 屯門建生邨泰生樓
  • 荃灣萬景峯 2 座
  • 北角康澤花園 D 座
  • 油塘油麗邨頤麗樓
  • 粉嶺祥華邨祥裕樓
  • 將軍澳君傲灣 2 座
  • 藍田康華苑宏康閣
  • 藍田啟田邨啟仁樓
  • 馬鞍山錦英苑錦耀閣
  • 大埔太湖花園 15 座
  • 粉嶺嘉福邨福安樓
  • 沙田濱景花園 4 座
  • 東涌逸東一邨雍逸樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 馬鞍山錦英苑錦雅閣
  • 油塘油麗邨豐麗樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 沙田水泉澳邨喜泉樓
  • 大圍雲疊花園 4 座
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 粉嶺粉嶺中心 E 座
  • 觀塘寶珮苑寶瑤閣
  • 柴灣翠灣邨翠康樓
  • 葵涌葵蓉苑 2 座
  • 青衣灝景灣 6 座
  • 筲箕灣耀東邨耀興樓
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 慈雲山慈民邨民健樓
  • 天水圍栢慧豪園 6 座
  • 薄扶林華富二邨華興樓
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 柴灣富欣花園 4 座
  • 筲箕灣愛蝶灣 8 座
  • 柴灣興民邨民逸樓
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  • 黃竹坑南濤閣 2 座
  • 北角和富中心 17 座
  • 鰂魚涌太古城銀栢閣
  • 大圍美城苑貴城閣
  • 大圍顯徑邨顯慶樓
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 馬鞍山海典灣 3 座
  • 屯門大興花園 2 期 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 香港仔漁暉苑美暉閣
  • 粉嶺華明邨康明樓
  • 香港仔漁暉苑安暉閣
  • 香港仔漁暉苑景暉閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 粉嶺碧湖花園 2 座
  • 粉嶺碧湖花園 1 座
  • 粉嶺碧湖花園 3 座
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣

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記者：黃穎津

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