【護士人手荒】養和培訓吸人才轉跑道　領隊空姐當「白衣天使」關顧病人

▲ 養和培訓吸人才轉跑道，領隊空姐當「白衣天使」關顧病人。（養和醫院提供）

疫情持續逾2年半漸見復常曙光，惟本港各行各業均出現人手流失，護士行業流失亦甚嚴重；香港養和醫院稱，盡管養和護士起薪點比醫管局高出2至3成，該院仍與公立醫院一樣，正面對護士流失情況愈趨嚴重，要加快補充新血。養和護士學校校長羅鳳儀表示，護校招收220名學生，除了中學文憑試考生，也鼓勵更多副學士及在職人士報讀課程，投身護士行列。

疫情下有養和護士學生分別由空姐及旅遊業領隊轉換跑道，成為白衣天使，認為旅遊業經驗有助了解病人及家屬需要，更着重以病人感受為先。

護協：公院更缺人手，畢業生難填補人手空缺 （詳情即看【下一頁】）。

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年收生220人 6成副學士或在職

隨着香港步入高齡化社會，市民對醫療服務的需求不斷增加，醫護人手長期緊張。養和醫院指，再加上近年的疫情影響，本港護士流失的情況愈趨嚴重，養和與本地其他公私營醫院所面對的護士流失情況相若，冀透過養和護士學校，培育更多新血，除了中學文憑試考生，也鼓勵更多副學士及在職人士報讀課程，為養和補充護士人手。

養和醫院護士學校校長羅鳳儀表示，學校每年招收220名學生，只有約四分一收生來自中學文憑試考生，有6成學生具副學士以上學歷或在職。該校今年收生情況與去年相若，仍然接獲超額申請，8月31日截止報名。

羅鳳儀指，該校課程注重課堂學習與臨床實習交替進行，着重以病人感受為先。除了某些專科外，基本上大部分時間學生都會在養和醫院實習，學習最新科技及先進設備；她說護士與醫生之間是臨床夥伴關係，故不會讓學生在畢業前才實習，而不論是登記或是註冊護士均會實習1,800個小時以上，皆高於醫管局規定的實習時數。

貫徹輔助角色 增對病人敏感度

擁有旅遊管理學歷的潘曉彤，即將升讀養和登記護士二年級，她指在2019年畢業後，曾任職旅行社領隊一年，因疫情導致工作機會減少，在思考下決定報讀養和護士學校，轉換跑道。旅遊業與醫護感覺上風馬牛不相及，潘曉彤卻認為一年領隊的經驗有助學護，「性質好似好唔同，但領隊同護士都係輔助角色，領隊輔助導遊；護士輔助醫生」，而且領隊需要經常了解及安排客戶所需，令她對病人的情況更敏感。

同樣升讀登記護士二年級的陳飛麗亦曾是旅遊業一員，她2014年高級文憑畢業後，任職空中服務員，由於感到工作比較機械式，失去成功感，希望轉換跑道「着地」。

陳飛麗指，她在去年1月入學，至今已到4個不同部門實習，包括內、外科及門診部等。她說在實習期間了解到不同部門的運作，在門診部實習更明白「少少嘅關心、關懷病人已經會好開心。」

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