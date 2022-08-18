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【護士人手荒】護協：公院更缺人手　畢業生難填補人手空缺

社會 06:00 2022/08/18

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護協：公院更缺人手，畢業生難填補人手空缺。（資料圖片）

受疫情及社會環境影響，本港護士流失的情況愈趨嚴重，醫護人手長期緊張。香港護士協會估計，流失情況只會愈來愈差，即使每年有新畢業生亦難以填補空缺。

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每3年才檢討學額　增幅不多

香港護士協會主席源志敏表示，本港護士流失愈趨嚴重，公立醫院不少同事反映需被迫取消假期，醫管局甚至要向同事「買假」，特別是急症、深切治療專科人手更為緊張。源指今個月及下月情況暫時有改善，因有約2千名新畢業生投身職場，但他相信亦難以填補人手空缺。

源志敏認為，人手難補充的其中一個原因，為大學資助委員會每3年才檢討一次學額，增幅亦不多，冀醫管局的護士學校可開設更多學額，補充人手。

源志敏又稱，私家醫院方面，未必會搶公院人員，因目前經濟不振，再加上疫情原因，內地人來港求醫減少，相較疫情前生意下跌，「私家醫院而家都『吊鹽水』，人手上未必會與公院爭。」

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記者：李榮忠

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