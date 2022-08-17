【建築金獎】資深建築師劉秀成獲獎　盼香港建築多與環境融合

▲ 香港資深建築師劉秀成出席香港建築師學會金獎頒獎禮。（陳永康攝）

香港建築師學會今日（17日）舉行「香港建築師學會金獎」頒獎禮，今年金獎得主是資深建築師劉秀成，他認為現時香港建築過於密集，希望未來香港建築着重「天人合一」，即使建於鬧市，亦無忘將陽光、通風、綠化等元素融入建築。

資深建築師劉秀成設計以「天人合一」著稱，着重建築與環境兼容，西島中學、香港大學專業進修學院等均出自其手。雖然過去屢獲殊榮，但談到最成功的作品，卻是未曾獲獎的香港大學專業進修學院校舍。

「我常在想，香港的建築太密，一幢接一幢，而建築應該兼顧天、地、人，即環境、地理和用途。」他指出，香港大學專業進修學院校舍特別在其中空設計，即使位處九龍灣工廠區，其通風和採光亦可仰賴自然，「我設計時有個目標，就是不用冷氣亦要舒服。」

在業界深耕細作數十載，他認為香港建築除要更着重環境，亦要精簡流程，加快工程進度。他指出，作為建築師，常要與地政、規劃、屋宇三個部門交流，三者工作緊密連繫，卻要分成三個部門，令程序冗長，「我認為新政府要精簡建屋流程，可從如何加強三個部門協作入手。」

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記者：陳梓蔚