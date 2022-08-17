【香港新市容】見報即巡土瓜灣遊樂場入口「垃圾陣」　卓永興：連綿20餘米相當誇張

▲ 政務司副司長卓永興今日巡視土瓜灣遊樂場入口「垃圾陣」。（Facebook 卓永興 WH Cheuk）

政務司副司長卓永興今日（17日）到土瓜灣遊樂場入口、大埔富善街永祥大廈的後巷、北角糖水道與北角道中間的後巷，以及天后威菲路道後巷，實地視察部門清理衞生黑點的工作。

卓永興在社交平台表示，從報章報道得悉土瓜灣遊樂場入口有一個「垃圾陣」，該處的垃圾堆積情況連綿20餘米，形容「相當誇張」，指垃圾長城影響市容不在話下，亦可引起鼠患、蚊患等問題。而部門更要安排兩架大車才能全部運走。他又提醒，人員必須緊密監察棄置垃圾的黑點，防範死灰復燃。

卓永興稱，通過跨部門行動和市民的配合支持，有信心地區的環境衞生，在幾個月內會有明顯的改善。

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記者：黃穎津