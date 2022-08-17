  • 27°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 23:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港新市容】見報即巡土瓜灣遊樂場入口「垃圾陣」　卓永興：連綿20餘米相當誇張

社會 22:34 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

政務司副司長卓永興今日巡視土瓜灣遊樂場入口「垃圾陣」。（Facebook 卓永興 WH Cheuk）

政務司副司長卓永興今日（17日）到土瓜灣遊樂場入口、大埔富善街永祥大廈的後巷、北角糖水道與北角道中間的後巷，以及天后威菲路道後巷，實地視察部門清理衞生黑點的工作。

卓永興在社交平台表示，從報章報道得悉土瓜灣遊樂場入口有一個「垃圾陣」，該處的垃圾堆積情況連綿20餘米，形容「相當誇張」，指垃圾長城影響市容不在話下，亦可引起鼠患、蚊患等問題。而部門更要安排兩架大車才能全部運走。他又提醒，人員必須緊密監察棄置垃圾的黑點，防範死灰復燃。

卓永興稱，通過跨部門行動和市民的配合支持，有信心地區的環境衞生，在幾個月內會有明顯的改善。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【減碳策略】中電與新聞博覽館推減碳專題展覽　即日起市民可免費參觀
今日 20:00
【減碳策略】中電與新聞博覽館推減碳專題展覽　即日起市民可免費參觀
【旅遊展2022】南韓館玩遊戲贏韓食料理包 泰國館答中問題送來回曼谷機票
今日 20:00
【旅遊展2022】南韓館玩遊戲贏韓食料理包 泰國館答中問題送來回曼谷機票
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
今日 20:23
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
【房屋供應】何永賢稱粉嶺高爾夫球場建公屋重要　政府會珍惜每塊用地
今日 21:14
【房屋供應】何永賢稱粉嶺高爾夫球場建公屋重要　政府會珍惜每塊用地
【罕見意外】女保安遭鐵閘奪命家人泣不成聲　樂於助人常餵流浪貓狗
今日 22:00
【罕見意外】女保安遭鐵閘奪命家人泣不成聲　樂於助人常餵流浪貓狗

你可能感興趣

【減碳策略】中電與新聞博覽館推減碳專題展覽　即日起市民可免費參觀
今日 20:00
【減碳策略】中電與新聞博覽館推減碳專題展覽　即日起市民可免費參觀
【旅遊展2022】南韓館玩遊戲贏韓食料理包 泰國館答中問題送來回曼谷機票
今日 20:00
【旅遊展2022】南韓館玩遊戲贏韓食料理包 泰國館答中問題送來回曼谷機票
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
今日 20:23
【罕見意外】鐵閘壓斃保安員揭2周前已故障　母親泣訴：咁即係謀殺我個女
環境衞生 卓永興 政務司 香港 大埔 土瓜灣 天后 北角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃